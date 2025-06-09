В Новосибирске проходит Первый Международный Летний театральный фестиваль

Фестиваль является преемником «Ново-Сибирского транзита» и продолжает развивать лучшие традиции смотра-конкурса.
В ТАСС состоялась пресс-конференция, в рамках которой обсудили открытие и проведение Международного Летнего театрального фестиваля в Новосибирске. О международной и дискуссионной программах фестиваля, а также о показах спектаклей Театра Наций, открывающих специальную программу мероприятия в рамках федеральной программы «Большие гастроли», рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор Театра Наций Наталья Мазур, представители «Красного факела» – директор Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.
С 8 по 22 июня 2025 года в Новосибирске впервые пройдет Международный Летний театральный фестиваль. Фестиваль является преемником «Ново-Сибирского транзита» и продолжает развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса, который объединит большое профессиональное комьюнити Сибири, Урала и Дальнего Востока. Смотр-конкурс продемонстрирует достижения территорий и даст возможность для обмена опытом.
· С 8 по 13 июня, а также 22 июня будет показан блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт- Петербурга и Нягани.
· С 14 по 21 июня будет представлена конкурсная программа фестиваля: зрители и компетентное жюри увидят лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока. Экспертный совет под председательством заслуженного работника культуры РФ, театроведа и театрального критика Наталии Каминской выбрал 9 лучших спектаклей из Новокузнецка, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Березников, Нюрбы, Лысьвы и Тюмени.
· 20 и 21 июня в рамках фестиваля пройдет образовательный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный не только на деятелей российского театра, но и участников международной резиденции фестиваля, куда будут приглашены театральные деятели из дружественных стран. Спикерами форума станут: заслуженный артист РФ, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, педагог, профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры РГИСИ Вениамин Фильштинский, народный артист РФ, актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, заслуженный артист РФ, ведущий актер Московского театра юного зрителя Игорь Гордин, директор Государственного театра наций, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Мазур, заслуженная артистка России, актриса, режиссер, автор и ведущая уникальных тренингов и мастер-классов Елена Морозова.
В рамках офф-программы фестиваля пройдет круглый стол «Диалог культур. Опыт сегодняшнего дня», посвященный актуальным вопросам национального театра, а также обсуждения спектаклей и творческие встречи с писательницей Евгенией Некрасовой, драматургом Дмитрием Даниловым, театральными менеджерами Наталией Сергеевской и Виктором Минковым.
Помимо конкурсной программы и международного форума зрителей Летнего театрального фестиваля ждет гостевой блок, куда будут приглашены театры, территориально не затрагивающие географический профиль смотра-конкурса или не вписывающиеся в конкурсный цикл, но играющие яркую роль в современном российском театральном процессе. Насыщенная внеконкурсная программа откроет и закроет фестиваль.
Зрителями фестиваля станут более 10 000 человек из разных регионов России и зарубежья. В качестве почетных гостей фестиваля запланировано присутствие известных продюсеров, театральных критиков, режиссеров, драматургов, художников, артистов и арт-менеджеров.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Сергей Кунгурцев, ТАСС
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