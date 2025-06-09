В Новосибирске проходит Первый Международный Летний театральный фестиваль

В ТАСС состоялась пресс-конференция, в рамках которой обсудили открытие и проведение Международного Летнего театрального фестиваля в Новосибирске. О международной и дискуссионной программах фестиваля, а также о показах спектаклей Театра Наций, открывающих специальную программу мероприятия в рамках федеральной программы «Большие гастроли», рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор Театра Наций Наталья Мазур, представители «Красного факела» – директор Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.

С 8 по 22 июня 2025 года в Новосибирске впервые пройдет Международный Летний театральный фестиваль. Фестиваль является преемником «Ново-Сибирского транзита» и продолжает развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса, который объединит большое профессиональное комьюнити Сибири, Урала и Дальнего Востока. Смотр-конкурс продемонстрирует достижения территорий и даст возможность для обмена опытом.

· С 8 по 13 июня, а также 22 июня будет показан блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт- Петербурга и Нягани.

· С 14 по 21 июня будет представлена конкурсная программа фестиваля: зрители и компетентное жюри увидят лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока. Экспертный совет под председательством заслуженного работника культуры РФ, театроведа и театрального критика Наталии Каминской выбрал 9 лучших спектаклей из Новокузнецка, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Березников, Нюрбы, Лысьвы и Тюмени.