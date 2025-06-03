Магия на сцене: в новосибирском театре «Старый дом» прошла премьера спектакля «С неба упали три яблока»

Действие романа «С неба упали три яблока», написанного в жанре магического реализма, происходит в заброшенной армянской деревне. Истории жителей Марана сплетаются в причудливый узор, сотканный из общих горестных и радостных событий. Здесь люди связаны друг с другом не только семейными узами, но и такими простыми и важными вещами, как взаимопомощь и поддержка.



«С неба упали три яблока» – это первый опыт сотрудничества режиссёра Александра Огарёва и театра «Старый дом». В масштабном сценическом полотне, где музыкально-пластические композиции соединяют все сюжетные линии, задействована практически вся труппа театра.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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