Магия на сцене: в новосибирском театре «Старый дом» прошла премьера спектакля «С неба упали три яблока»

Одноименный роман Наринэ Абгарян, ставший литературной основой постановки, написан в жанре магического реализма.
В театре «Старый дом» прошёл премьерный показ спектакля «С неба упали три яблока» в постановке известного российского режиссёра Александра Огарёва, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В основе спектакля – текст белорусского драматурга Дмитрия Богославского, созданный по мотивам одноименного романа Наринэ Абгарян.
«С неба упали три яблока. Одно тому, кто видел, другое тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал», – такой формулой, продиктованной многовековыми обычаями и традициями, заканчиваются многие армянские сказки. Народ Арарата считал сад раем на земле, а яблоко – символом любви и веры. Традиционная присказка послужила источником вдохновения для писательницы Наринэ Абгарян.
Действие романа «С неба упали три яблока», написанного в жанре магического реализма, происходит в заброшенной армянской деревне. Истории жителей Марана сплетаются в причудливый узор, сотканный из общих горестных и радостных событий. Здесь люди связаны друг с другом не только семейными узами, но и такими простыми и важными вещами, как взаимопомощь и поддержка.
«С неба упали три яблока» – это первый опыт сотрудничества режиссёра Александра Огарёва и театра «Старый дом». В масштабном сценическом полотне, где музыкально-пластические композиции соединяют все сюжетные линии, задействована практически вся труппа театра.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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