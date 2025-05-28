Новосибирский музыкальный театр показал «Человека, нашедшего свое лицо» на Третьем «Ломоносов-фесте»

«Ломоносов фест» – это проект Архангельского театра драмы имени Ломоносова, объединяющий искусство, науку и технологии. В фестивальном проекте принимали участие спектакли, созданные с помощью искусственного интеллекта, спектакли о научных деятелях и открытиях, с инновационными методами на основе химических опытов и технических данных. Мюзикл «Человек, нашедший свое лицо» по фантастическому роману Александра Беляева стал яркой финальной точкой фестиваля, вызвал бурные аплодисменты и положительные отзывы, получил высокую оценку зрителей и критиков.