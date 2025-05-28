Новосибирский музыкальный театр показал «Человека, нашедшего свое лицо» на Третьем «Ломоносов-фесте»

Литературной основой мюзикла стал фантастический роман Александра Беляева.
Коллектив Музыкального театра вернулся с гастролей в Архангельске, где с большим успехом прошел показ мюзикла Ульяны Стратонитской «Человек, нашедший свое лицо». Показ спектакля состоялся на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова в рамках Третьего фестиваля «Ломоносов фест».
«Ломоносов фест» – это проект Архангельского театра драмы имени Ломоносова, объединяющий искусство, науку и технологии. В фестивальном проекте принимали участие спектакли, созданные с помощью искусственного интеллекта, спектакли о научных деятелях и открытиях, с инновационными методами на основе химических опытов и технических данных. Мюзикл «Человек, нашедший свое лицо» по фантастическому роману Александра Беляева стал яркой финальной точкой фестиваля, вызвал бурные аплодисменты и положительные отзывы, получил высокую оценку зрителей и критиков.
В этом году обширную программу смотра составили полтора десятка спектаклей из восьми городов России и Абхазии, а также кинопоказы, выставки, показы школьных театров, тематические лекции и режиссерская лаборатория совместно с ГИТИСом. Участникам были показаны научно-фантастические постановки и нейроспектакли.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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