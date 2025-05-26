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Сибирский камерный театр «13 трамвай» покажет премьеру спектакля «Скамейка»

Пьеса «Скамейка» — не только драма о любви и одиночестве, это философское размышление о свободе выбора в полном неопределенности мире.

teatr13tram.ru

4 июня Сибирский камерный театр «13 трамвай» представит премьеру спектакля «Скамейка» по одноименной пьесе Александра Гельмана, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Это смешная и горькая история о том, как Он и Она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности. Их диалоги полны недосказанности, иронии и горечи, что подчеркивает сложность человеческих отношений. Через взаимодействие двух героев, мы наблюдаем, как они пытаются преодолеть свои внутренние барьеры и разобраться в собственных чувствах. Чтобы добавить еще один уровень глубины, на сцену вводится новый персонаж, который либо подталкивает героев к важным решениям, либо создает ситуации, где они будут вынуждены столкнуться с собой.

Пьеса «Скамейка» является не только драмой о любви и одиночестве, но и философским размышлением о том, какова цена свободы выбора в мире, полном неопределенности. В спектакле зрители становятся свидетелями глубоких человеческих переживаний, раскрывающих суть свободы воли и ответственности.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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