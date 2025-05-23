Лев Николаевич под занавес сезона: в новосибирском «Глобусе» представили премьеру спектакля «Отрочество»

Премьера, над выпуском которой работал режиссер Дмитрий Шмаков, является одновременно его дипломным спектаклем. Дмитрий – студент пятого курса Новосибирского государственного театрального института, мастерской Алексея Крикливого и заслуженного артиста России Ильи Панькова.

Режиссер отметил, что ему хотелось создать историю, которая будет интересна всем возрастам. Мы взрослеем, преодолевая кризисы и испытания, поэтому на историю можно посмотреть под разными углами, узнать в ней себя вне зависимости от возраста.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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