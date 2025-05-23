Лев Николаевич под занавес сезона: в новосибирском «Глобусе» представили премьеру спектакля «Отрочество»

По словам режиссера постановки Дмитрия Шмакова, ему хотелось создать историю, в которой каждый может узнать себя вне зависимости от возраста.
На сцене «Глобуса» состоялась финальная премьера юбилейного 95-го театрального сезона – «Отрочество». Вторая часть знаменитой трилогии, написанной Львом Толстым в середине XIX века, обрела новое дыхание благодаря современному переосмыслению. Ярослава Пулинович, один из самых популярных драматургов и сценаристов, ученица Николая Коляды, лауреат многочисленных премий, член жюри фестиваля «Золотая Маска», очень бережно отнеслась к первоисточнику. Она сохранила прежде всего тему нравственного становления подрастающего человека и толстовский язык.
По Толстому отрочество – это «пустыня одиночества». Главный герой, тринадцатилетний Николенька Иртеньев, стоит на краю: сиротство, переезд в Москву, чужие стены, холод отца, первая любовь, предательство, непонимание близких – всё, во что он верил, неумолимо рассыпается. Приходится вырабатывать свои «правила жизни», где главное – противостояние лжи.
Премьера, над выпуском которой работал режиссер Дмитрий Шмаков, является одновременно его дипломным спектаклем. Дмитрий – студент пятого курса Новосибирского государственного театрального института, мастерской Алексея Крикливого и заслуженного артиста России Ильи Панькова.
Режиссер отметил, что ему хотелось создать историю, которая будет интересна всем возрастам. Мы взрослеем, преодолевая кризисы и испытания, поэтому на историю можно посмотреть под разными углами, узнать в ней себя вне зависимости от возраста.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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