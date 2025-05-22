Хабаровский театр привезет в Новосибирск спектакль о легендарном шансонье Александре Вертинском

В постановке «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» прозвучат знаменитые песни Александра Николаевича: «Желтый ангел», «За кулисами», «Танго.Магнолия» и другие.
27 мая Хабаровский краевой академический музыкальный театр представит моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» на сцене Новосибирского музыкального театра, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Автор моноспектакля заслуженный артист Хабаровского края, художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Моноспектакль повествует о жизни и творчестве Александра Вертинского, известного русского шансонье, поэта и актера первой половины XX века. Сама жизнь шансонье и есть настоящий спектакль, наполненный иронией, огненными страстями, сложностью судьбы, бешеной популярностью и заботами простого человека. Влюбчивый, честный, ранимый, одинокий, дерзкий… Какой же он на самом деле, этот Вертинский?
В моноспектакле Никита Туранов предстанет перед зрителями в образе Вертинского и исполнит его знаменитые песни «Желтый ангел», «Лиловый негр», «За кулисами», «Танго.Магнолия» и другие под аккомпанемент на фортепиано Елены Фатьяновой.
3 октября 2024 года коллектив Хабаровского краевого академического музыкального театра пережил трагическое событие − пожар, который полностью уничтожил театральный Дом. В это непростое время театру особенно важна поддержка коллег и зрителей с разных уголков нашей страны. Все средства от продажи билетов будут переданы Хабаровску.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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