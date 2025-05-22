Хабаровский театр привезет в Новосибирск спектакль о легендарном шансонье Александре Вертинском

В моноспектакле Никита Туранов предстанет перед зрителями в образе Вертинского и исполнит его знаменитые песни «Желтый ангел», «Лиловый негр», «За кулисами», «Танго.Магнолия» и другие под аккомпанемент на фортепиано Елены Фатьяновой.



3 октября 2024 года коллектив Хабаровского краевого академического музыкального театра пережил трагическое событие − пожар, который полностью уничтожил театральный Дом. В это непростое время театру особенно важна поддержка коллег и зрителей с разных уголков нашей страны. Все средства от продажи билетов будут переданы Хабаровску.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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