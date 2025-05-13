80 лет оваций: Новосибирский академический театр оперы и балета отмечает юбилей

В честь большой даты зрителям представили премьеру оперы «Иван Сусанин», с которой 12 мая 1945 года и началась история театра.
В адрес труппы и коллектива прозвучало приветствие от президента Российской Федерации Владимира Путина: «Дорогие друзья! Примите поздравления с восьмидесятилетием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета! У вашего театра особая, поистине героическая судьба, ведь во время Великой Отечественной войны в его ещё недостроенном здании бережно хранились подлинные сокровища крупнейших музеев страны. Открытие театра в победном мае 1945 года стало символом возрождения мирной жизни. Отрадно, что ваш коллектив с огромным уважением относится к богатому творческому наследию своих предшественников – талантливых композиторов и музыкантов, дирижёров и артистов, которые внесли бесценный вклад в развитие отечественного оперного и балетного искусства, в укрепление великих традиций просветительства и подвижничества. Сегодня новосибирский театр по праву славится своим коллективом, яркими премьерами, интересными постановками как классического, так и современного репертуара. Желаю вам вдохновения и успехов в реализации намеченных планов и замыслов».
Также прозвучало поздравление от председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина: «Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас и всех любителей музыкального искусства с восьмидесятилетием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета! Основанный после окончания Великой Отечественной войны, театр стал символом долгожданной Победы, и все эти годы он приумножает свои традиции, является одним из ведущих российских театров, центром притяжения для талантливых режиссёров, дирижёров, исполнителей. На этой знаменитой сцене идут классические и авангардные постановки, каждая отличается особым сценическим решением, блестящим вокалом оперных артистов, грацией балетной труппы, виртуозной игрой оркестра. Ваши спектакли всегда становятся заметным событием в культуре, они отмечены многими профессиональными наградами, а главное – большой любовью зрителей. Уверен, что юбилейный сезон Новосибирского государственного академического театра оперы и балета порадует поклонников новыми интересными проектами и премьерами. Желаю вам больших творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов».
Губернатор Андрей Травников по окончании премьеры обратился к собравшимся в театре: «Если спросить, какие существуют символы Новосибирска, то жители других регионов и стран в первую очередь вспомнят Академгородок. Сами новосибирцы скажут, что это – трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, маршал авиации, и, конечно же, наш Новосибирский театр. Оба – символы мужества, стойкости, победы. Это явления, которые повлияли на характер Новосибирска и новосибирцев, и огромные слова благодарности – создателям и всем ветеранам театра за то наследие, которое нам досталось. Театр жил вместе с городом, регионом, страной, давал вдохновение для развития, помогал переживать смутные времена, доказывал, что истинные ценности важнее временных увлечений, и сегодня является одной из основ для возрождения, для самоопределения, самоуважения, самосознания. Очень радостно, что сегодня на сцене – исполнители, артисты разных поколений. Это даёт уверенность в том, что театр и в дальнейшем будет нести свою миссию под знамёнами России и Победы. Огромное спасибо создателям, исполнителям, артистам за этот юбилейный подарок – исторический, жизнеутверждающий, вселяющий уверенность в будущие победы российского народа», – подчеркнул Андрей Травников.
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