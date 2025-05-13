80 лет оваций: Новосибирский академический театр оперы и балета отмечает юбилей

Губернатор Андрей Травников по окончании премьеры обратился к собравшимся в театре: «Если спросить, какие существуют символы Новосибирска, то жители других регионов и стран в первую очередь вспомнят Академгородок. Сами новосибирцы скажут, что это – трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, маршал авиации, и, конечно же, наш Новосибирский театр. Оба – символы мужества, стойкости, победы. Это явления, которые повлияли на характер Новосибирска и новосибирцев, и огромные слова благодарности – создателям и всем ветеранам театра за то наследие, которое нам досталось. Театр жил вместе с городом, регионом, страной, давал вдохновение для развития, помогал переживать смутные времена, доказывал, что истинные ценности важнее временных увлечений, и сегодня является одной из основ для возрождения, для самоопределения, самоуважения, самосознания. Очень радостно, что сегодня на сцене – исполнители, артисты разных поколений. Это даёт уверенность в том, что театр и в дальнейшем будет нести свою миссию под знамёнами России и Победы. Огромное спасибо создателям, исполнителям, артистам за этот юбилейный подарок – исторический, жизнеутверждающий, вселяющий уверенность в будущие победы российского народа», – подчеркнул Андрей Травников.