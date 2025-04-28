В новосибирском «Первом театре» состоялся вечер, посвященный Сергею Есенину

Поэзия, музыка, пластика, живые голоса — театральная история о Есенине получилась по-настоящему эклектичной.
В «Первом театре» прошел премьерный вечер, посвящённый жизни и творчеству великого русского поэта Сергея Есенина, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Это уникальная возможность насладиться поэзией и музыкой, а также вспомнить о том, каким ярким и многогранным был Сергей Есенин. Особое внимание уделено жизни поэта: его друзьям, любимым женщинам и тому, как личные переживания отражались в его произведениях.
Этот вечер стал настоящим подарком для ценителей поэзии Есенина и позволил по-новому взглянуть на его творчество, пережив его многогранную личность через искусство и театр.
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