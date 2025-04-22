Новосибирские кукольники покажут премьеру спектакля о легендарном летчике Александре Покрышкине

К 80-летию Великой Победы Новосибирский областной театр кукол готовит премьеру спектакля «Покрышкин. Крылья Победы», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. По замыслу режиссера и автора пьесы Ольги Гущиной, эта история об окрыляющей мечте, о силе духа и воле к победе. Александр Покрышкин в десять лет увидел первый в своей жизни самолет и дал себе обещание непременно стать летчиком. И свою мечту исполнил. Во время Великой Отечественной войны Александр Покрышкин стал живой легендой, настоящим асом, разработал свою систему ведения воздушного боя, был трижды удостоен звания Героя Советского Союза

В спектакле военная хроника, популярные песни и лозунги создают незабываемую атмосферу тех лет и рождают эффект присутствия, когда кажется, что все происходит «здесь и сейчас». На фоне исторических фотографий и хроники историю героя представят люди, куклы и, конечно, самолеты.

Изготовленные в Мастерской ООО «Патриот КН» модели самолетов, на которых летал знаменитый летчик-ас, станут частью спектакля-экскурсии в военное прошлое. Это И-16, МиГ-3 и знаменитая Аэрокобра, «белая сотка», один вид которой вызывал панику в эфире немецких люфтваффе: «Ахтунг! Покрышкин в воздухе!».

«Мы расскажем о жизни знаменитого земляка, новосибирца. Александр Покрышкин — настоящий богатырь, Илья Муромец ХХ века. Его отличала какая-то небывалая воля к достижению своей цели — летать. Препятствия, которые ставила перед ним жизнь, только помогали ему двигаться вперед.

Хочется, чтобы нынешние ребята знали — есть такой герой у нашего города, о котором знает вся Россия», — отмечает автор пьесы и режиссер-постановщик — главный режиссер театра Ольга Гущина.

Премьера спектакля — 25 апреля, в 11:00.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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