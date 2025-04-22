В рамках проекта «Большие гастроли» новосибирцы увидят постановки Нижегородского театра юного зрителя

В ТАСС состоялась пресс-конференция в формате телемоста «Новосибирск – Нижний Новгород», посвященная обменным гастролям Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Нижегородского государственного театра юного зрителя. В рамках гастролей в театре «Глобус» свои постановки представит Нижегородский государственный театр юного зрителя. Новосибирский театр также с ответным визитом отправится в Нижний Новгород. Подробнее о гастролях и спектаклях рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина. По видеосвязи из Нижнего Новгорода присоединились директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина и один из ведущих актеров театра, руководитель студенческого театра Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Игорь Авров.

Предстоящие гастроли Нижегородского государственного театра юного зрителя в Новосибирске состоятся с 24 по 27 апреля 2025 года.

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли» на сцене театра «Глобус» пройдут показы спектаклей нижегородского театра: «Баранкин, будь человеком!» Валерия Медведева, режиссёр спектакля Иван Пачин, «Огниво» Ганса Христиана Андерсена, режиссёр Владимир Золотарь, «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона и «Старший сын» Александра Вампилова, режиссёр спектаклей Алексей Логачев.

В тех же числах, с 24 по 27 апреля, состоятся «Большие гастроли» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в Нижнем Новгороде. В рамках направления по поддержке детских и молодёжных театров программы «Большие гастроли» на сцене Нижегородского государственного театра юного зрителя пройдут показы спектаклей: «Собаки» Константина Сергиенко, режиссёр Константин Яковлев, «Мальчики» Владислава Крапивина, режиссер Артём Терехин, «Поллианна» Элиноры Портер, режиссёр Анна Трифонова, «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, режиссёр Елена Невежина.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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