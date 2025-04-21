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Премьера оперетты «Сильва» прошла на сцене Новосибирского музыкального театра

В масштабной постановке задействована практически вся труппа театра.

В Музыкальном театре состоялась премьера одной из самых известных классических оперетт Имре Кальмана «Сильва».

«Сильва» – это знаменитая история любви между блистательной певицей Сильвой Вареску и князем Эдвином Липперт-Вайлерсхайм. Их чувства сталкиваются с реалиями сословных предрассудков и давними семейными традициями. Оперетта полна интриг, недоразумений, искрометного юмора и, конечно же, прекрасной музыки, пронизанной венгерскими и цыганскими мотивами. 

Новая постановка оперетты «Сильва» стремится к максимальной аутентичности, возвращая зрителей к австро-венгерским корням произведения. В основе этого решения лежит работа режиссера-постановщика, которая создала новую сценическую редакцию и оригинальную постановочную концепцию спектакля.

Спектакль поставили режиссер и хореограф Татьяна Безменова, художественный руководитель и главный дирижер театра Александр Новиков, главный хормейстер Татьяна Горбенко, художник-постановщик Елена Вершинина и художник по свету Ирина Вторникова. Заглавную партию звезды кабаре Сильвы исполнили ведущие солистки театра Алина Шайхеева и Мария Маркарова. В новой постановке занята практически вся труппа театра.

Это седьмая по счету в истории Музыкального театра постановка спектакля. Впервые оперетта «Сильва» была поставлена в первый сезон работы театра 3 июля 1959 года. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

Фото: Александр Баданов

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