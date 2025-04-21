Премьера оперетты «Сильва» прошла на сцене Новосибирского музыкального театра

Новая постановка оперетты «Сильва» стремится к максимальной аутентичности, возвращая зрителей к австро-венгерским корням произведения. В основе этого решения лежит работа режиссера-постановщика, которая создала новую сценическую редакцию и оригинальную постановочную концепцию спектакля.

Спектакль поставили режиссер и хореограф Татьяна Безменова, художественный руководитель и главный дирижер театра Александр Новиков, главный хормейстер Татьяна Горбенко, художник-постановщик Елена Вершинина и художник по свету Ирина Вторникова. Заглавную партию звезды кабаре Сильвы исполнили ведущие солистки театра Алина Шайхеева и Мария Маркарова. В новой постановке занята практически вся труппа театра.