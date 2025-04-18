Новосибирский театр «Глобус» показал премьеру спектакля «Триумфальная арка»

По словам режиссера спектакля, триумфальная арка – это некий символ союза жизни и смерти, символ вечного конфликта и неотделимости одного от другого. Выбор между жизнью и смертью – основной конфликт романа Ремарка. Темы любви, дружбы, мести людям раскрываются не только через главных героев – даже второстепенные персонажи выписаны очень ярко.

Также Ирина Камынина отметила, что роман длиною в девятьсот страниц невозможно рассказать за два часа сценического времени. Поэтому режиссер многое переделала, добавив еще одно персонажа, которого нет в произведении. Получилась история, рассказанная по мотивам романа Ремарка, с огромным к нему уважением и любовью.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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