НОВАТ отметит свой юбилей историческим спектаклем «Иван Сусанин»

12 мая в честь 80-летия НОВАТа на большой сцене будет показан знаковый для театра спектакль — «Иван Сусанин». Об этом сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Именно с оперы Михаила Ивановича Глинки в победном мае 1945 года началась творческая жизнь Новосибирского театра оперы и балета, и с того незабываемого дня в нашей исторической памяти НОВАТ навсегда останется Театром Победы ‒ величественным символом духовной стойкости и мужества нашего народа.

«Когда оркестр и хор грянули могучее “Славься, славься, родная земля!” все поднялись в едином порыве… И тот, кому посчастливилось присутствовать на этом необыкновенном спектакле, никогда не забудет своих впечатлений», — вспоминали первые зрители.

Спустя 80 лет великая музыка вновь прозвучит на большой сцене НОВАТа и ознаменует 80-летие Великой Победы и юбилей Театра Победы.

Премьеру концертно-сценической версии оперы «Иван Сусанин» готовят музыкальный руководитель ‒ главный дирижер НОВАТа Михаил Татарников и главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Стародубцев.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

12+

Фото: Екатерина Частникова