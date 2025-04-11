НОВАТ представит зрителям премьеру оперы Стравинского «Соловей»

Премьера оперы «Соловей» состоится 25 и 26 апреля и будет приурочена к двум значимым событиям: отмеченному 2 апреля 220-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена и перекрестному году культур России и Китая.

Над постановкой работают главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев и музыкальный руководитель — главный дирижер театра Михаил Татарников.

Следуя за сюжетом сказки Андерсена о состязании живого соловья и механического, постановщики предлагают не только поразмышлять о волшебной силе настоящего искусства, но и об актуальной теме все большего проникновения искусственного интеллекта в сферы творчества.

Михаил Татарников: «Не буду глубоко вдаваться в особенности музыкального языка этого сочинения. “Соловей” ‒ это очень сложно и интересно как для оперной труппы, так и для оркестра, потому что язык Стравинского очень современен по своему ритму, интонациям. Однако в этой опере, наряду со всеми музыкальными нюансами, я вижу, прежде всего, глубокий символизм. Изначально механический соловей побеждает живого соловья, но в финале все-таки именно живой голос, живой соловей побеждает смерть. Именно что-то живое, а не искусственное может и спасти мир. Я являюсь большим поклонником прогресса, но надо точно понимать, что искусственный интеллект не заменит живого человека с его ценностями, с его состраданием, с его теплотой. Вот это самый главный посыл для меня в этой музыке, в этой сказке великого Андерсена и в этой музыке Стравинского».

Режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев: «Для нас очень важно донести до слушателя мысль о могущественной силе истинного искусства: оно способно исцелять, подобно тому, как пение живого соловья способно изгнать саму смерть. Опера небольшая, но очень насыщенная и музыкально-красочная, с выраженным ориентальным колоритом. В музыке Стравинского к “Соловью” очень заметна увлеченность композитора восточной темой, культурой Китая, поэтому, конечно, и мы не могли не отразить это таинственное восточное очарование в эстетике и символике спектакля. Более того, у нас есть идея добавить в наш спектакль яркие элементы традиционной китайской культуры, но пока мы не откроем вам, какие именно: их зрители смогут увидеть уже на премьере».

Художник-постановщик Тимур Гуляев оживит на сцене сказочный Китай, наполнив визуальный ряд спектакля символизмом и загадочными знаками традиционного китайского искусства.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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