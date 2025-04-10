Новосибирский театр кукол покажет 18 спектаклей на гастролях в Узбекистане

С 13 по 22 апреля Новосибирский областной театр кукол отправится на гастроли в Узбекистан. Наши кукольники покажут 18 спектаклей в трех городах – Фергане, Самарканде и Ташкенте, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.



«Это наш весенний подарок Узбекистану, – рассказывает директор театра Юрий Горлатых, – мы проводим гастроли в рамках подписанного во время III Международного фестиваля театров кукол “Перекресток” договора о сотрудничестве. Для этих гастролей мы выбрали спектакли для самых маленьких, веселые истории, в которых много интерактива, работы с залом. Надеемся, что наши спектакли запомнятся и станут началом долгой истории сотрудничества».



Маленькие зрители увидят самые популярные и любимые многими поколениями спектакли «Айболит» и «Лесные приключения».



«Айболит» – сказка Корнея Чуковского для самых маленьких зрителей. Удивительная история о добром докторе, который всегда готов прийти на помощь и лисице и волку, вылечить крокодила и акулу. Их играют очень разные куклы – планшетные и теневые.



Добрая и занимательная сказка-игра «Лесные приключения» по пьесе Нины Гернет не оставляет в зале равнодушных. Спасти от хитрой лисы гусенка Дорофея и помочь котенку найти маму могут только юные зрители. И они охотно помогают сказочным героям, становятся полноценными героями этой милой сказки, которую видели зрители не только Новосибирской области, но и Америки, Таиланда и Японии.



«Мы с нетерпением ждем гастролей Новосибирского театра кукол, с радостью представляем нашим зрителям российские спектакли, – говорит Таваккал Султанов директор Ферганского областного кукольного театра. – Кукольники – это одна большая семья, у нас были одни учителя, мы встречаемся на фестивалях и всегда рады сотрудничеству».

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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