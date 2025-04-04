Театральный ченч: в Новосибирске обсудили проект «Большие гастроли»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная обменным гастролям новосибирского «Красного факела» и Пермского Театра-Театра.
О спектаклях «Красного факела», которые пройдут на сцене Пермского Театра-Театра в рамках программы «Большие гастроли», а также о гастрольных планах принимающей стороны в Новосибирске рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм.
С 1 апреля по 6 апреля 2025 года проходят «Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра в Новосибирске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
«Обмен гастролями между Пермским Театром-Театром и новосибирским театром «Красный факел» — это значимое культурное событие и ещё один шаг в укреплении взаимопонимания и связей между нашими театральными коллективами и зрителями. Мы гордимся тем, что можем представить лучшие спектакли нашего театра в Перми и одновременно предложить новосибирской публике уникальные работы, привезенные пермскими коллегами. Мы уверены, что такие гастроли становятся не только важным культурным событием для каждого города, но и создают атмосферу взаимного уважения и творческого роста, благодаря которой театры становятся настоящими культурными центрами, объединяющими людей разных регионов», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Как флагманы театральной жизни своих регионов, Пермский академический Театр-Театр и Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» относятся к актерским командам, ведущим активную гастрольную деятельность, и являются постоянными участниками программы «Большие гастроли». В разные годы прославленный пермский коллектив играл свои спектакли на различных новосибирских площадках, новосибирские артисты в свою очередь выступали перед пермскими зрителями, однако взаимный обмен сценами коллективы произведут впервые.
В рамках «Больших гастролей» в 2025 году коллективы обменяются тремя спектаклями. «Красный факел» покажет в Перми «Мертвые души» по мотивам поэмы Николая Гоголя, «Бесы» по роману Федора Достоевского и вдохновленную Шекспиром «Ромео и Джульетту». Пермский Театр-Театр привезет в Новосибирск мюзикл «Удачи, Марк!», драму самоидентификации «Отцы/дети» по мотивам романа Ивана Тургенева и «Мороз» по пьесе Константина Стешика.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Антон Шутов, ТАСС
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