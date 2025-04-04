Театральный ченч: в Новосибирске обсудили проект «Большие гастроли»

О спектаклях «Красного факела», которые пройдут на сцене Пермского Театра-Театра в рамках программы «Большие гастроли», а также о гастрольных планах принимающей стороны в Новосибирске рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм.

С 1 апреля по 6 апреля 2025 года проходят «Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра в Новосибирске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

«Обмен гастролями между Пермским Театром-Театром и новосибирским театром «Красный факел» — это значимое культурное событие и ещё один шаг в укреплении взаимопонимания и связей между нашими театральными коллективами и зрителями. Мы гордимся тем, что можем представить лучшие спектакли нашего театра в Перми и одновременно предложить новосибирской публике уникальные работы, привезенные пермскими коллегами. Мы уверены, что такие гастроли становятся не только важным культурным событием для каждого города, но и создают атмосферу взаимного уважения и творческого роста, благодаря которой театры становятся настоящими культурными центрами, объединяющими людей разных регионов», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.