«КЛАССный театр» покажет новосибирской публике постановку по рассказам Василия Шукшина

Который год проект «КЛАССный театр» радует зрителей. Организатор проекта театр «Струна», представляющий на сцене русскую и зарубежную классику, в этом сезоне покажет три спектакля – «Играем Шекспира», «Грузинский хор» по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Такие люди» по рассказам Василия Шукшина. Последний зрители увидят 12 апреля, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Спектакль состоит из трех картин действа, созданных по четырем рассказам Шукшина. Уникальные «шукшинские чУдики» известны всем, кто хоть раз читал или видел фильмы по его произведениям. С какой любовью он вглядывался в обычных людей, как подмечал в них особенные свойства характера. Жалел, восхищался, иронизировал и сочувствовал, но всегда относился к ним с добротой. Наверное, поэтому многие так любят его книги.

Спектаклем вечер в доме культуры «Приморский» не заканчится, после него можно будет пообщаться с артистами и режиссером, задать вопросы, поделиться впечатлениями.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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