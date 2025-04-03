В новосибирском метро открылась выставка «8 шагов к спектаклю», посвященная 95-летию театра «Глобус»

Выставка наглядно демонстрирует все ключевые этапы подготовки спектакля, начиная от поиска идеи и разработки режиссерской концепции до пошива костюмов, создания музыкального и светового оформления. Здесь можно увидеть, как проходят репетиции, как изготавливаются декорации и бутафория, а также узнать, каким образом создается общее художественное оформление, которое в итоге воплощается на сцене. Таким образом, проект предоставляет зрителям редкую возможность увидеть театр «изнутри».

Открытие выставки состоялось в торжественной атмосфере. Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина поблагодарила руководство Новосибирского метрополитена за поддержку проекта и выразила надежду, что выставка послужит стимулом для привлечения новых зрителей в театр.