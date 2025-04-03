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В новосибирском метро открылась выставка «8 шагов к спектаклю», посвященная 95-летию театра «Глобус»

Экспозиция является частью проекта «Искусство в движении» и погружает зрителей в закулисный процесс создания постановок.

mk.nso.ru

Выставка наглядно демонстрирует все ключевые этапы подготовки спектакля, начиная от поиска идеи и разработки режиссерской концепции до пошива костюмов, создания музыкального и светового оформления. Здесь можно увидеть, как проходят репетиции, как изготавливаются декорации и бутафория, а также узнать, каким образом создается общее художественное оформление, которое в итоге воплощается на сцене. Таким образом, проект предоставляет зрителям редкую возможность увидеть театр «изнутри».

Открытие выставки состоялось в торжественной атмосфере. Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина поблагодарила руководство Новосибирского метрополитена за поддержку проекта и выразила надежду, что выставка послужит стимулом для привлечения новых зрителей в театр.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Главный режиссер театра Сергей Захарин также присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что театр «Глобус» входит в тройку крупнейших театров России по архитектурному устройству. Это подчеркивает важность и уникальность «Глобуса» как культурного объекта, а также его вклад в развитие театрального искусства. 

Выставка «8 шагов к спектаклю» открывает перед новосибирцами и гостями города многогранный мир театра и секреты творческого процесса. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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