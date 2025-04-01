В Новосибирске стартуют «Большие гастроли» Пермского Театра-Театра

«Удачи, Марк!» — мюзикл о том, как пережить школу

В жизни шестнадцатилетнего Марка наступает первый по счету день в восьмом по счету городе. Новая элитная школа, продвинутые учителя, обеспеченные одноклассники. Значит, здесь все будет по-другому. По крайней мере, Марк этого очень хочет, ведь он обещал маме. Но как стать лидером, когда тебя оценивают по бренду кроссовок и количеству «лайков», а ты живешь в серой панельке с отчимом? Как показать свои сильные стороны, если обстоятельства, наоборот, «достают» из тебя все самое разрушительное?

Взросление – сложный проект, потому что он не про других, а лично про тебя. И любому подростку в этот период нужно, чтобы, даже если отвернулся весь мир, рядом были близкие, с любовью повторяющие «ты справишься». Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает множество тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. Музыкальный материал, пестрый, как плейлист современного подростка: классика и поп сосуществуют с роком, хип-хопом и рэпом.

1 и 2 апреля, 18:30

12+