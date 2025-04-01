В Новосибирске стартуют «Большие гастроли» Пермского Театра-Театра

Пермская труппа покажет новосибирским зрителями три постановки — «Удачи, Марк!», «Отцы/Дети» и «Мороз».
С 1 апреля по 6 апреля в новосибирском «Красном факеле» пройдут «Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.
Как флагманы театральной жизни Пермский академический Театр-Театр и Новосибирский театр «Красный факел» ведут активную гастрольную деятельность и являются постоянными участниками программы «Большие гастроли». В разные годы прославленный пермский коллектив играл свои спектакли на различных новосибирских площадках, новосибирские артисты в свою очередь выступали перед пермскими зрителями, однако взаимный обмен сценами случится впервые.
В Пермь с 1 по 6 апреля отправятся новосибирские «Мертвые души» по мотивам поэмы Н. Гоголя (режиссер Андрей Прикотенко), «Бесы» по роману Ф. Достоевского (режиссер Андрей Прикотенко) и вдохновленные Шекспиром «Ромео и Джульетта» (режиссер Марк Букин). Пермский Театр-Театр привезет в Новосибирск мюзикл «Удачи, Марк!» (художественный руководитель спектакля Борис Мильграм), драму самоидентификации «Отцы/Дети» по мотивам романа И. Тургенева (режиссер Марк Букин) и «Мороз» по пьесе К. Стешика (режиссер Борис Мильграм).
«Удачи, Марк!» — мюзикл о том, как пережить школу
В жизни шестнадцатилетнего Марка наступает первый по счету день в восьмом по счету городе. Новая элитная школа, продвинутые учителя, обеспеченные одноклассники. Значит, здесь все будет по-другому. По крайней мере, Марк этого очень хочет, ведь он обещал маме. Но как стать лидером, когда тебя оценивают по бренду кроссовок и количеству «лайков», а ты живешь в серой панельке с отчимом? Как показать свои сильные стороны, если обстоятельства, наоборот, «достают» из тебя все самое разрушительное?
Взросление – сложный проект, потому что он не про других, а лично про тебя. И любому подростку в этот период нужно, чтобы, даже если отвернулся весь мир, рядом были близкие, с любовью повторяющие «ты справишься». Спектакль «Удачи, Марк!» поднимает множество тем: школьный буллинг, детско-родительские отношения, семейные конфликты, поиск себя. Музыкальный материал, пестрый, как плейлист современного подростка: классика и поп сосуществуют с роком, хип-хопом и рэпом.
1 и 2 апреля, 18:30
12+
«Отцы/Дети» — драма самоидентификации
Каждый спектакль Марка Букина – это исследование. Обратившись к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», режиссер сосредоточился на фигуре Евгения Базарова. К сожалению, для многих первое, школьное, знакомство с ним ограничивается тем, что нигилист Базаров – представитель революционного строя, выступающий против русской аристократии. Но до сих пор Базаров остается героем сегодняшнего дня – возможно, такой человек есть и в нашем зрительном зале. Оттого изучать его вдвойне интересно.
«Мастерской», где проходит это исследование, становится русская деревня. Этот мир одновременно очень условен и предельно конкретен, здесь бытовое и игровое начало не отделимы друг от друга. Здесь случаются все события романа Тургенева, но его героев окружает тот же контекст, что и современных зрителей. Здесь мыслят категориями XXI века и говорят его языком. Здесь звучат песни, которые известны каждому, кто рос в России.
В названии спектакля нет соединительного союза. Косую черту не следует воспринимать как противопоставление: при всех различиях в мировоззрении и «отцы», и «дети» хотят одного и того же – найти ориентиры и обрести смысл. На сцену играть представителей разных поколений выходят артисты почти одного возраста, и у зрителя будет возможность воспринять и «отцов», и «детей» на равных. Через сложные взаимоотношения тургеневских героев режиссер выстраивает диалог классика с сегодняшним зрителем, ведь «Отцы/Дети» – это история о каждом из нас и о тех вопросах, которыми мы задаемся сегодня.
3 и 4 апреля, 18:30
12+
«Мороз» — пьеса с простым и страшным сюжетом
«Мороз» Константина Стешика, одного из самых известных современных белорусских драматургов, – пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мертвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором – жизнь или долг? Впрочем, восприятие спектакля «Мороз» режиссера Бориса Мильграма не равно восприятию сюжета пьесы, точнее – оказывается гораздо сложнее, многограннее, поэтичнее самой истории. На сцене не будет привычных персонажей: зрители скорее будут следить за чувствами людей, столкнувшихся с тем, что больше и сильнее человека.
Артисты на сцене как будто не проживают в привычном смысле, а исследуют то, что с ними происходит ‒ они звучат и двигаются небытово. Такое режиссерское решение заставляет зрителей фокусироваться на тексте и прислушиваться к тому, как происходящее отзывается у них внутри – в теле, в мыслях, в чувствах. «Мороз» погружает в непривычные гипнотические ощущения оцепенения и скованности. Вместе с героями спектакля зрителям предстоит перенестись в особенное, безжизненное, застывшее, ирреальное пространство и задаваться глубокими нравственными вопросами: что такое страх, совесть, долг, смерть? Готовы ли вы хотя бы на полтора часа быть с самими собой по-настоящему честными?
5 и 6 апреля, 19:00
16+
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
Фото: Никита Чунтомов
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