Новосибирский театр «Старый дом» представил премьеру спектакля «Долгая счастливая жизнь»

В основе спектакля – оригинальный киносценарий Геннадия Шпаликова: по нему был снят одноименный фильм 1966 года, ставший культовым.
На сцене театра «Старый дом» состоялась премьера спектакля «Долгая счастливая жизнь» в постановке российского режиссера Елены Павловой. Это первый опыт сотрудничества режиссера с театром «Старый дом».
В основе спектакля – киносценарий Геннадия Шпаликова. Также по нему был снят одноименный фильм, вышедший на советские экраны в 1966 году и ставший пронзительным эхом уходящей оттепели.
Фильмы, снятые по сценариям Шпаликова стали культовыми и вошли в историю российского кинематографа, но картина «Долгая счастливая жизнь», где он выступил в роли сценариста и режиссёра, претендовала на большее – на мировое признание. Картина была отмечена на международном уровне, получив гран-при фестиваля в Бергамо и высокую оценку великого итальянского режиссера Микеланджело Антониони. На родине заслуженное признание фильм получил спустя десятилетия.
Стилистическая особенность сценария – в органичном слиянии быта, комедийности, сказочности, лиризма, доведенного до броского поэтического звучания.
В своём спектакле режиссёр намеренно уходит от оценочных клише, предпочитая исследовать историю Лены и Виктора в постсоветском пространстве коллективных установок, где «мне уже 29 лет», «часики-то тикают» и «что скажут люди». Был ли шанс у Лены и Виктора на «долгую счастливую жизнь»? И насколько она осуществима в реальности?
Музыкальная партитура спектакля написана композитором Екатериной Куличевой специально для «Старого дома», благодаря этому зрители услышали авторское музыкальное осмысление киносценария Геннадия Шпаликова.
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