Новосибирский театр «Старый дом» представил премьеру спектакля «Долгая счастливая жизнь»

В своём спектакле режиссёр намеренно уходит от оценочных клише, предпочитая исследовать историю Лены и Виктора в постсоветском пространстве коллективных установок, где «мне уже 29 лет», «часики-то тикают» и «что скажут люди». Был ли шанс у Лены и Виктора на «долгую счастливую жизнь»? И насколько она осуществима в реальности?



Музыкальная партитура спектакля написана композитором Екатериной Куличевой специально для «Старого дома», благодаря этому зрители услышали авторское музыкальное осмысление киносценария Геннадия Шпаликова.

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