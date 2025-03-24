Жизнь как забег на длинную дистанцию: в новосибирском «Глобусе» показали премьеру спектакля «С вечера до полудня»

По словам режиссера Алексея Логачева, спектакль будет интересен рефлексирующим людям, которым свойственны сомнения и внутренние метания.
На большой сцене театра «Глобус» состоялась премьера спектакля «С вечера до полудня» по одной из лучших пьес отечественного драматурга Виктора Розова, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Спектакль поставил режиссер Алексей Логачев, над сценографией работала художник-постановщик Мария Утробина.
Жить прошлым или с головой броситься в неизвестное будущее? Жертвовать собой ради счастья близких или жертвовать их счастьем? Эти и другие вопросы о нашей многогранной и не всегда понятной жизни задают себе герои пьесы «С вечера до полудня».
Изначально пьеса «С вечера до полудня» называлась «На беговой дорожке». Комментируя это, режиссер Алексей Логачев отметил, что жизнь часто сравнивают с забегом на длинную дистанцию. Учитывая то, что один из главных героев пьесы работает детским тренером по легкой атлетике – эта метафора выражена в сценографии. Герои истории во время спектакля бегают по беговым дорожкам, а события пьесы подобно футбольному матчу разыгрываются внутри чаши стадиона.
По словам режиссера, спектакль будет интересен рефлексирующим людям, которым свойственны сомнения и внутренние метания. Людям, которым важно получить ответ на вопрос, как правильно поступать в жизни: как хочется или как должен?
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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