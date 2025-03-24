Жизнь как забег на длинную дистанцию: в новосибирском «Глобусе» показали премьеру спектакля «С вечера до полудня»

На большой сцене театра «Глобус» состоялась премьера спектакля «С вечера до полудня» по одной из лучших пьес отечественного драматурга Виктора Розова, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Спектакль поставил режиссер Алексей Логачев, над сценографией работала художник-постановщик Мария Утробина.

Жить прошлым или с головой броситься в неизвестное будущее? Жертвовать собой ради счастья близких или жертвовать их счастьем? Эти и другие вопросы о нашей многогранной и не всегда понятной жизни задают себе герои пьесы «С вечера до полудня».