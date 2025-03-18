Студенты Щепкинского училища покажут новосибирской публике «Дни Турбиных»

Будущие звезды привезут в Новосибирск свой дипломный спектакль в рамках проекта «Большие гастроли».
В ТАСС состоялась пресс-конференция о проведении «Больших гастролей» в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». Подробнее о гастролях, спектакле и студентах рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина, педагог-режиссер Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Евгения Шевченко и проректор по учебной работе Вера Тарасова.
18 и 19 марта 2025 года состоятся «Большие гастроли» Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина в Новосибирске, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
В рамках студенческого направления программы «Большие гастроли» на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» пройдут показы спектакля «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.
«Проведение гастролей студентов Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина в Новосибирске является значимым событием для культурной сферы региона, традиционно уделяющего особое внимание развитию театрального искусства и поддержке молодых талантов. Уверена, спектакль «Дни Турбиных» на сцене театра «Глобус» станет настоящим подарком для зрителей. Это не просто постановка, а результат многолетнего обучения будущих звезд отечественного театра, их кропотливой работы под руководством опытных мастеров. Эта встреча оставит яркий след в культурной жизни Новосибирска и откроет новые перспективы для развития межрегионального сотрудничества в сфере театрального искусства», — отметила Юлия Шуклина.
«Дни Турбиных» по пьесе М.А. Булгакова – дипломный спектакль студентов 4-го выпускного курса Мастерской народного артиста России Владимира Михайловича Бейлиса. Режиссер-педагог – старший преподаватель кафедры мастерства актера Евгения Шевченко. Спектакль будет представлен на сцене театра «Глобус», отмечающего в этом году свое 95-летие.
Предстоящие гастроли станут важным событием в культурной жизни Новосибирска и позволят зрителям оценить высокий уровень подготовки будущих артистов российского театра.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
Фото: Сергей Кунгурцев, ТАСС
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