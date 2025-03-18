Студенты Щепкинского училища покажут новосибирской публике «Дни Турбиных»

В ТАСС состоялась пресс-конференция о проведении «Больших гастролей» в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». Подробнее о гастролях, спектакле и студентах рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина, педагог-режиссер Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Евгения Шевченко и проректор по учебной работе Вера Тарасова.

18 и 19 марта 2025 года состоятся «Большие гастроли» Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина в Новосибирске, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

В рамках студенческого направления программы «Большие гастроли» на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» пройдут показы спектакля «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова.