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Театр

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Основатель Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев получил звание профессора

Во многом благодаря его усилиям Новосибирское театральное училище стало институтом.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

«Нашему выдающемуся земляку, основателю и бессменному художественному руководителю Новосибирского драматического театра Сергею Николаевичу Афанасьеву присвоено ученое звание профессора, — написал в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев. — Это заслуженное признание его огромного вклада в развитие культуры и образования".

Благодаря усилиям Сергея Николаевича наше театральное училище стало институтом — первым за Уралом вузом, который готовит театральных режиссеров, отметил глава Новосибирска. Сегодня Сергей Афанасьев продолжает делиться своими знаниями и опытом, преподавая на кафедре актерского мастерства и режиссуры и возглавляет актерско-режиссерский курс, его выпускники работают не только в театрах сибирской столицы, но и по всей стране.

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