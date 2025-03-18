Основатель Новосибирского драматического театра Сергей Афанасьев получил звание профессора

«Нашему выдающемуся земляку, основателю и бессменному художественному руководителю Новосибирского драматического театра Сергею Николаевичу Афанасьеву присвоено ученое звание профессора, — написал в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев. — Это заслуженное признание его огромного вклада в развитие культуры и образования".



Благодаря усилиям Сергея Николаевича наше театральное училище стало институтом — первым за Уралом вузом, который готовит театральных режиссеров, отметил глава Новосибирска. Сегодня Сергей Афанасьев продолжает делиться своими знаниями и опытом, преподавая на кафедре актерского мастерства и режиссуры и возглавляет актерско-режиссерский курс, его выпускники работают не только в театрах сибирской столицы, но и по всей стране.