Хитросплетение интриг: о чем новый спектакль «Школа злословия» театра «Красный факел»?

«Уязвленная в ранней молодости ядовитым жалом клеветы, я не знаю большего наслаждения, чем низводить других до уровня моей опороченной репутации», – говорит героиня «Школы злословия» леди Снируэл.
На большой сцене театра «Красный факел» прошли премьерные показы спектакля «Школа злословия», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Пьесу Ричарда Бринсли Шеридана впервые в истории новосибирского драматического театра поставил петербургский режиссер Роман Кочержевский. Визуальный мир спектакля создали художники Анвар Гумаров и Елена Жукова.
«Школа злословия», или The School for Scandal, как звучит название пьесы на языке оригинала, считается одной из самых известных комедий английского классического репертуара. В центре сюжета оказываются взаимоотношения недавней провинциалки, а ныне жены почтенного сэра Питера Тизла, леди Тизл с более искушенными в светской жизни членами салона леди Снируэл. Сплетни, козни и интриги плетутся здесь на профессиональном уровне.
Наиболее удачным считается перевод пьесы, выполненный Михаилом Лозинским для Государственного театра комедии в Ленинграде в 1937 году. Именно этот русскоязычный текст «Школы злословия» использовал в своей работе режиссер Роман Кочержевский, создав вместе с артистами «Красного факела» адаптированную сценическую версию пьесы.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
Фото: Диана Токмакова
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