Хитросплетение интриг: о чем новый спектакль «Школа злословия» театра «Красный факел»?

«Школа злословия», или The School for Scandal, как звучит название пьесы на языке оригинала, считается одной из самых известных комедий английского классического репертуара. В центре сюжета оказываются взаимоотношения недавней провинциалки, а ныне жены почтенного сэра Питера Тизла, леди Тизл с более искушенными в светской жизни членами салона леди Снируэл. Сплетни, козни и интриги плетутся здесь на профессиональном уровне.