Новосибирский театр кукол показал зрителям премьеру готического мюзикла

450 лет назад в Кентервильском замке сэр Саймон де Кентервиль совершил страшное злодеяние. С тех пор дух его не может найти покоя, мечется по замку, пугая посетителей. Согласно древнему пророчеству, он сможет освободиться, только если его пожалеет невинный ребенок.

Затейливые шалости мальчишек и танцы привидений, несмываемое пятно на паркете и беседа с портретами предков – новый спектакль дает зрителям возможность посмеяться, испугаться, задуматься.