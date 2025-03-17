Новосибирский театр кукол показал зрителям премьеру готического мюзикла

В новой постановке «Кентервильского привидения» воссоздана мрачная атмосфера средневекового замка.
Новосибирский областной театр кукол представил премьеру готического мюзикла «Кентервильское привидение» по новелле Оскара Уайльда, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Композитором и автором текстов песен выступил Андрей Рубцов, музыкальный руководитель и дирижёр оркестра Московского академического театра сатиры, автор мюзикла «Рождественская история» в Театре кукол им. С. В. Образцова. Художник спектакля Александра Павлова создала мрачную атмосферу средневекового замка и облики привидений.
450 лет назад в Кентервильском замке сэр Саймон де Кентервиль совершил страшное злодеяние. С тех пор дух его не может найти покоя, мечется по замку, пугая посетителей. Согласно древнему пророчеству, он сможет освободиться, только если его пожалеет невинный ребенок.
Затейливые шалости мальчишек и танцы привидений, несмываемое пятно на паркете и беседа с портретами предков – новый спектакль дает зрителям возможность посмеяться, испугаться, задуматься.
По словам режиссера-постановщика спектакля Анастасии Неупокоевой, в постановке хотелось осовременить старую сказку и рассказать историю, которая была бы близка и понятна подросткам. Яркий музыкальный спектакль затрагивает важные вещи – взаимопонимание в семье и одиночество, умение слышать друг друга и сострадать.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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