Новосибирский театр кукол показал спектакль «Карлик Нос» на гастролях в Белоруссии

Кроме того, в ходе поездки было запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с театром из Гродно, что откроет новые возможности для обмена опытом и совместных проектов. Директор Новосибирского театра кукол Юрий Горлатых подчеркнул, что Белоруссия обладает сильной школой режиссуры театра кукол, и многие ее выпускники уже успешно работают с новосибирскими театрами.