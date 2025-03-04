Новосибирский театр кукол показал спектакль «Карлик Нос» на гастролях в Белоруссии

Постановку по сказке Вильгельма Гауфа увидели зрители Бреста и Гродно.
С 27 февраля по 2 марта Новосибирский областной театр кукол представил спектакль «Карлик Нос» публике Бреста и Гродно. В Бресте состоялось шесть показов, в Гродно – два. Гастроли прошли в рамках соглашения, которое было подписано в Минске во время проведения Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь.
Кроме того, в ходе поездки было запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с театром из Гродно, что откроет новые возможности для обмена опытом и совместных проектов. Директор Новосибирского театра кукол Юрий Горлатых подчеркнул, что Белоруссия обладает сильной школой режиссуры театра кукол, и многие ее выпускники уже успешно работают с новосибирскими театрами.
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