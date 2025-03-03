Спектакли новосибирских театров включили в «Золотой фонд театральных постановок России»

Речь идет о «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» НОВАТа и «Зеленой зоне» театра Афанасьева.
В «Золотой фонд театральных постановок России» вошли спектакли «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, режиссера Вячеслава Стародубцева и «Зеленая зона» Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева.
«Золотой фонд театральных постановок России» – это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих её общий культурный код.
Экспертное жюри завершило работу над списком спектаклей, которые войдут в «Золотой фонд театральных постановок России». Отбор проходил в два этапа. Сначала присланные работы были отсмотрены региональными отделениями Союза театральных деятелей России, затем из 300 отобранных спектаклей экспертное жюри отобрали 100 постановок со всех регионов России. Союз театральных деятелей РФ создаст коллекцию телеверсий этих постановок, а оператор «Триколор» покажет их на канале собственного производства «Большой эфир».
Отобранные работы сформировали «Золотой фонд театральных постановок России». Эти спектакли войдут в информационную кампанию празднования 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации и получат широкое освещение на площадках медиапартнеров, а также будут отмечены памятными сертификатами.
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