Спектакли новосибирских театров включили в «Золотой фонд театральных постановок России»

В «Золотой фонд театральных постановок России» вошли спектакли «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, режиссера Вячеслава Стародубцева и «Зеленая зона» Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева.

«Золотой фонд театральных постановок России» – это крупнейший театральный проект, приуроченный к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Его главная идея — создание «золотого фонда» из спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны и формирующих её общий культурный код.