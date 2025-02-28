«Игры престола»: в Новосибирск привезли выставку, посвященную легендарным мхатовским постановкам

В Новосибирском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Игры престола», подготовленной совместно с Музеем МХАТ, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Выставочный проект рассказывает об истории знаменитых постановок в Московском Художественном театре.

Выставка «Игры престола» повествует о спектакле «Царь Федор Иоаннович», с которого началась история театра, в постановке Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, спектакле «Иван Грозный (Трудные Годы)» в постановке Алексея Попова и Марии Кнебель, а также о двух спектаклях «Борис Годунов» – о неосуществлённой постановке Владимира Немировича-Данченко и о постановке Олега Ефремова.