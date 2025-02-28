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«Игры престола»: в Новосибирск привезли выставку, посвященную легендарным мхатовским постановкам

Благодаря колоритной экспозиции новосибирцы могут увидеть десятки оригинальных сценических костюмов Московского Художественного театра, эскизы нарядов и декораций, а также подлинный реквизит.

mk.nso.ru

В Новосибирском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Игры престола», подготовленной совместно с Музеем МХАТ, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Выставочный проект рассказывает об истории знаменитых постановок в Московском Художественном театре.

Выставка «Игры престола» повествует о спектакле «Царь Федор Иоаннович», с которого началась история театра, в постановке Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, спектакле «Иван Грозный (Трудные Годы)» в постановке Алексея Попова и Марии Кнебель, а также о двух спектаклях «Борис Годунов» – о неосуществлённой постановке Владимира Немировича-Данченко и о постановке Олега Ефремова. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Четыре спектакля создавались в разных временных промежутках, каждый режиссер по-своему подходил к истории России. Внимание к деталям сделали постановки по-настоящему культовыми. Во время гастролей исторические драмы собирали полные залы.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Гостям выставки представлено более 40 оригинальных сценических костюмов, эскизы нарядов и декораций, а также подлинный театральный реквизит. Среди экспонатов – символы царской власти: скипетр, посох и «шапка Мономаха». Выставка раскрывает тайны театрального закулисья, позволяя узнать, как мастера сцены превращали исторические события в живую драму, какими художественными приёмами они передавали накал политических страстей, царскую роскошь и трагедии государей. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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