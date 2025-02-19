Новосибирский театр «Глобус» показал «Шинель» и «Олесю» на гастролях в Казахстане

Весной наш театр примет коллег из Казахстана с ответными гастролями: они привезут в Новосибирск постановку «Волки и овцы» по пьесе Островского и «Станционного смотрителя» по повести Пушкина.
Состоялись обменные гастроли Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Акмолинского областного русского драматического театра в Республике Казахстан, прошедшие в рамках подписанного в ноябре 2024 года соглашения о сотрудничестве. Гастроли проходили при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
Театр «Глобус» представил в Казахстане два спектакля — «Олеся» по повести Александра Куприна и «Шинель» по комедии Николая Гоголя. «Олеся» открыла гастроли в Астане на сцене Государственного академического театра русской драмы им. М. Горького и стала завершающей точкой в Акмолинском областном русском драматическом театре города Кокшетау. Всего было представлено шесть показов, и каждый имел большой зрительский успех.
В апреле «Глобус» примет коллег из Акмолинского областного русского драматического театра города Кокшетау Республики Казахстан. В Новосибирске гости покажут спектакли «Волки и овцы» по пьесе А. Н. Островского и «Станционный смотритель» по повести А. С. Пушкина.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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