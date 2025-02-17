Первый Международный Летний театральный фестиваль состоится в Новосибирске

Международный Летний театральный фестиваль ‒ преемник «Ново-Сибирского транзита», продолжающий развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса и вместе с тем наполняющий свои программы новыми концептуальными смыслами. Фестиваль впервые пройдет в столице Сибири с 8 по 22 июня 2025 года при поддержке министерства культуры и правительства Новосибирской области, и сфокусируется сразу на нескольких направлениях. С 8 по 13 июня, а также 22 июня будет показан блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нягани. С 14 по 21 июня будет представлена конкурсная программа фестиваля: зрители и компетентное жюри увидят лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока. 20 и 21 июня в рамках МЛТФ пройдет образовательный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный не только на деятелей российского театра, но и участников международной резиденции фестиваля.

На участие в конкурсной программе МЛТФ было подано 102 заявки от 63 театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль охватил 44 города, впервые включив Пермский край. Экспертный совет под председательством заслуженного работника культуры РФ, театроведа и театрального критика Наталии Каминской выбрал 11 постановок из Перми, Новокузнецка, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Березников, Нюрбы, Лысьвы и Тюмени. Именно эти работы будут представлены на суд жюри в столице Сибири с 14 по 21 июня 2025 года.