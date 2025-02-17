Первый Международный Летний театральный фестиваль состоится в Новосибирске

На участие в конкурсной программе фестиваля подано более ста заявок от театров Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Cостоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Новосибирске Первого Международного Летнего театрального фестиваля. О конкурсной, гостевой и образовательной программе фестиваля рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская, директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева и художественный руководитель театра Андрей Прикотенко.
«Первый Международный Летний театральный фестиваль — это новая глава в развитии театрального искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока, которая открывает новые горизонты для обмена идеями, творчества и профессионального роста. Фестиваль станет площадкой для диалога между регионами и странами, объединяя артистов, режиссёров и зрителей вокруг лучших, востребованных и передовых театральных постановок нашего времени. Важно отметить, что после возвращения министра культуры региона Юлии Шуклиной из рабочей поездки в ДНР и ЛНР, в ходе которой состоялись встречи, в том числе с представителями Министерства культуры Донецкой Народной Республики, были достигнуты договоренности о том, что участниками летнего фестиваля станут также представители театров ДНР», ‒ сказала заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.
Международный Летний театральный фестиваль ‒ преемник «Ново-Сибирского транзита», продолжающий развивать лучшие традиции межрегионального смотра-конкурса и вместе с тем наполняющий свои программы новыми концептуальными смыслами. Фестиваль впервые пройдет в столице Сибири с 8 по 22 июня 2025 года при поддержке министерства культуры и правительства Новосибирской области, и сфокусируется сразу на нескольких направлениях. С 8 по 13 июня, а также 22 июня будет показан блок гостевых спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Нягани. С 14 по 21 июня будет представлена конкурсная программа фестиваля: зрители и компетентное жюри увидят лучшие спектакли Сибири, Урала и Дальнего Востока. 20 и 21 июня в рамках МЛТФ пройдет образовательный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный не только на деятелей российского театра, но и участников международной резиденции фестиваля.
На участие в конкурсной программе МЛТФ было подано 102 заявки от 63 театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль охватил 44 города, впервые включив Пермский край. Экспертный совет под председательством заслуженного работника культуры РФ, театроведа и театрального критика Наталии Каминской выбрал 11 постановок из Перми, Новокузнецка, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Березников, Нюрбы, Лысьвы и Тюмени. Именно эти работы будут представлены на суд жюри в столице Сибири с 14 по 21 июня 2025 года.
20 и 21 июня 2025 года в рамках МЛТФ пройдет театральный форум «Актер и его мастерство: XXI век», ориентированный на артистов, студентов профильных вузов, театральных деятелей, педагогов и участников международной резиденции фестиваля.
Дискуссионная программа форума рассчитана на два дня, в течение которых участников ждут встречи, лекции и мастер-классы с ведущими практиками современного театра. К диалогу будут приглашены актеры театров конкурсной афиши, режиссеры, студенты и педагоги российских театральных вузов, театральные деятели из России и дружественных стран.
Помимо конкурсной программы и международного форума, зрителей Первого Летнего театрального фестиваля ждет гостевой блок, куда будут приглашены театры, территориально не затрагивающие географический профиль смотра-конкурса или не вписывающиеся в конкурсный цикл, но играющие яркую роль в современном российском театральном процессе. С 8 по 13 июня Новосибирск ждут показы спектаклей «Тартюф» и «Последнее лето» Театра Наций г. Москвы и «Калечина-Малечина» Няганского ТЮЗа, 22 июня ‒ «Преступление и наказание» Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова г. Санкт-Петербурга.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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