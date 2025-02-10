Премьерные показы спектакля «Васса Железнова» прошли в новосибирском «Первом театре»

Зрителям представили постановку первого варианта пьесы Максима Горького, что позволило взглянуть на классику по-новому.
На сцене «Первого театра» состоялась премьера спектакля «Васса Железнова» по пьесе Горького. Режиссер и художник-постановщик — Джемма Аветисян. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
«Васса Железнова» – это трагическая история женщины, владелицы крупного дела, чья семья находится на грани распада. В центре сюжета – беспощадная борьба за наследство мужа Вассы Петровны. Ради сохранения своего влияния Васса идёт на преступления, фальсифицируя завещание, способствуя убийству деверя и опасной свидетельницы, подавляя волю своих сыновей.
Пьеса Максима Горького существует в двух вариантах: первоначальном 1910 года и переработанном 1935 года, адаптированном под послереволюционные идеи. Зрители увидели постановку первого варианта пьесы, что позволило по-новому взглянуть на известное произведение. В отличие от поздней версии, первоначальный вариант пьесы, который представил «Первый театр», концентрируется на личной трагедии и внутренних противоречиях главной героини. Это позволяет зрителю проникнуть в глубину её переживаний и увидеть подлинную драму семьи, разъедаемой жаждой наживы и власти.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
16+
Комментарии (0)