Премьерные показы спектакля «Васса Железнова» прошли в новосибирском «Первом театре»

Пьеса Максима Горького существует в двух вариантах: первоначальном 1910 года и переработанном 1935 года, адаптированном под послереволюционные идеи. Зрители увидели постановку первого варианта пьесы, что позволило по-новому взглянуть на известное произведение. В отличие от поздней версии, первоначальный вариант пьесы, который представил «Первый театр», концентрируется на личной трагедии и внутренних противоречиях главной героини. Это позволяет зрителю проникнуть в глубину её переживаний и увидеть подлинную драму семьи, разъедаемой жаждой наживы и власти.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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