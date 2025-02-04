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В новосибирском театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Мастер-класс»

В центре постановки — оперная дива Мария Каллас, которая проводит мастер-класс по пению, погружаясь в воспоминания о своей жизни и блестящей карьере.

На малой сцене театра «Глобус» состоялся премьерный показ спектакля «Мастер-класс» по пьесе американского драматурга Терренса МакНелли. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Спектакль приурочен к юбилеям заслуженных артистов России Светланы Галкиной и Ильи Панькова.

Пьесу «Мастер-класс» Терренс МакНелли посвятил одной из величайших оперных певиц ХХ века Марии Каллас. В диалоге героини со студентами рифмуются взаимоотношения с ролями, сценой, собственным талантом, эмоциями и со слушателями.

Оперная дива обладала голосом широчайшего диапазона — от колоратурного сопрано до меццо-сопрано. Даже противники певицы вынуждены были признать ее гениальность и значительное влияние на музыкальный мир. В спектакле Мария Каллас проводит мастер-класс по пению, погружаясь в воспоминания о своей жизни и блестящей карьере. В главной роли — заслуженная артистка России Светлана Галкина.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр "Глобус"

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