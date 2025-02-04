В новосибирском театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Мастер-класс»

На малой сцене театра «Глобус» состоялся премьерный показ спектакля «Мастер-класс» по пьесе американского драматурга Терренса МакНелли. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Спектакль приурочен к юбилеям заслуженных артистов России Светланы Галкиной и Ильи Панькова.

Пьесу «Мастер-класс» Терренс МакНелли посвятил одной из величайших оперных певиц ХХ века Марии Каллас. В диалоге героини со студентами рифмуются взаимоотношения с ролями, сценой, собственным талантом, эмоциями и со слушателями.