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Добрая история под Новый год: премьеру мюзикла «Волшебник Изумрудного города» показали в Новосибирском музыкальном театре

Мюзикл написал известный московский композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер Евгений Загот.

В Музыкальном театре состоялся показ премьерного семейного мюзикла «Волшебник Изумрудного города». Красочный спектакль с запоминающимися мелодиями и сценическими спецэффектами стал прекрасным подарком как для юных, так и взрослых зрителей театра, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Мюзикл написал известный московский композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер Евгений Загот. Постановкой спектакля занимались режиссер и хореограф Татьяна Безменова, художник-сценограф и художник по костюмам Елена Турчанинова.

История Фрэнка Баума про девочку из Канзаса и ее замечательных друзей – Страшилу, Дровосека и Труслового Льва — получила новую сценическую жизнь, продолжая традиции известных интерпретаций этой классической сказки.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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