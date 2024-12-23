Добрая история под Новый год: премьеру мюзикла «Волшебник Изумрудного города» показали в Новосибирском музыкальном театре

В Музыкальном театре состоялся показ премьерного семейного мюзикла «Волшебник Изумрудного города». Красочный спектакль с запоминающимися мелодиями и сценическими спецэффектами стал прекрасным подарком как для юных, так и взрослых зрителей театра, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Мюзикл написал известный московский композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер Евгений Загот. Постановкой спектакля занимались режиссер и хореограф Татьяна Безменова, художник-сценограф и художник по костюмам Елена Турчанинова.