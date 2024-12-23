Добрая история под Новый год: премьеру мюзикла «Волшебник Изумрудного города» показали в Новосибирском музыкальном театре

Мюзикл написал известный московский композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер Евгений Загот.
В Музыкальном театре состоялся показ премьерного семейного мюзикла «Волшебник Изумрудного города». Красочный спектакль с запоминающимися мелодиями и сценическими спецэффектами стал прекрасным подарком как для юных, так и взрослых зрителей театра, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Мюзикл написал известный московский композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер Евгений Загот. Постановкой спектакля занимались режиссер и хореограф Татьяна Безменова, художник-сценограф и художник по костюмам Елена Турчанинова.
История Фрэнка Баума про девочку из Канзаса и ее замечательных друзей – Страшилу, Дровосека и Труслового Льва — получила новую сценическую жизнь, продолжая традиции известных интерпретаций этой классической сказки.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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