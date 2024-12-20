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Маршак на сцене «Глобуса»: в новосибирском театре прошла премьера спектакля «Кошкин дом»

«Кошкин дом» — сказка, не утратившая своей актуальности, прозвучала по-новому в постановке режиссера Светланы Потемкиной.

В театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по пьесе-сказке поэта и драматурга Самуила Маршака. Режиссер спектакля – Светлана Потемкина. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

«Кошкин дом» – это увлекательная история, которая учит детей важным жизненным ценностям: умению справляться с трудностями, сохранять мужество перед лицом опасностей и верить в лучшее. При этом, произведение не дает прямых наставлений, в нем зрители не увидят навязчивой морали. Оно изящно передает свои уроки через захватывающий сюжет и живые образы.

Спектакль поднимает такие значимые темы, как верность, щедрость, гостеприимство и дружба. Постановка адресована юным зрителям, и ее главная сила – в искренности и честности, с которыми она доносит свои идеи.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Глобус»

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