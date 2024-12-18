«Красный факел» познакомил новосибирского зрителя с новой интерпретацией «Пигмалиона»

Режиссер спектакля Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова увидели в культовой пьесе антиутопию и взрослую сказку о тотальном стремлении к самосовершенствованию.
На большой сцене новосибирского театра «Красный факел» состоялась вторая премьера 105-го сезона – спектакль «Пигмалион» по одноимённой пьесе Бернарда Шоу, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. В основе сюжета – греческий миф о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую.
Режиссер Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова увидели в знаменитой пьесе британского драматурга антиутопию и одновременно взрослую сказку о всеобщем желании самосовершенствования. Новосибирская версия «Пигмалиона» рассказывает, как важно уметь отрываться от того, к чему привыкаешь. Зависимость – неизбежная история, но необходимо научиться уходить и начинать самостоятельное жизненное движение.
Над премьерой вместе с режиссёром и художником работали композитор Марк Кондратьев и художник по свету Эмиль Авраменко.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: Василий Вагин
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