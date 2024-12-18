«Красный факел» познакомил новосибирского зрителя с новой интерпретацией «Пигмалиона»

Режиссер Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова увидели в знаменитой пьесе британского драматурга антиутопию и одновременно взрослую сказку о всеобщем желании самосовершенствования. Новосибирская версия «Пигмалиона» рассказывает, как важно уметь отрываться от того, к чему привыкаешь. Зависимость – неизбежная история, но необходимо научиться уходить и начинать самостоятельное жизненное движение.