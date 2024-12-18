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Новосибирский театр кукол привез Петрушку на международный фестиваль в Иране

В этом году девиз фестиваля — «Белая мечта о дружбе».

mk.nso.ru

Артисты Новосибирского областного театра кукол выступают на XX Международном фестивале кукольного театра «Мубарак», который проходит сейчас в Тегеране. В рамках программы — спектакль нашего театра «Про Петрушку» на английском языке, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

На фестивале показывают спектакли для взрослой, юношеской, подростковой и детской аудитории, представлений под открытым небом, национального театра, инклюзивного театра, драматургии, виртуального пространства, изобретений и достижений. Также в программе — встречи и мастер-классы, дискуссионные сессии с рецензиями для интересующихся кукольными спектаклями, а также выставки технических инноваций в кукольном искусстве.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Участие в юбилейном фестивале принимают артисты из Франции, Италии, Бразилии, Чехии, Киргизии, Туркменистана и России.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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