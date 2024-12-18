Новосибирский театр кукол привез Петрушку на международный фестиваль в Иране

Артисты Новосибирского областного театра кукол выступают на XX Международном фестивале кукольного театра «Мубарак», который проходит сейчас в Тегеране. В рамках программы — спектакль нашего театра «Про Петрушку» на английском языке, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

На фестивале показывают спектакли для взрослой, юношеской, подростковой и детской аудитории, представлений под открытым небом, национального театра, инклюзивного театра, драматургии, виртуального пространства, изобретений и достижений. Также в программе — встречи и мастер-классы, дискуссионные сессии с рецензиями для интересующихся кукольными спектаклями, а также выставки технических инноваций в кукольном искусстве.