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В новосибирском театре «Глобус» поставили комедию Николая Эрдмана «Самоубийца»

Премьерный показ спектакля, над которым работал режиссер Лев Северухин, прошел на большой сцене 12 декабря.

В театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Самоубийца». Комедия Николая Эрдмана, которую высоко ценили такие театральные мастера, как Станиславский и Мейерхольд, теперь заняла достойное место в репертуаре новосибирского театра. О премьере сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Произведение Эрдмана, раскрывающее историю «маленького человека», напоминает по своей структуре гоголевского «Ревизора». Она начинается с забавного анекдота, но к финалу перерастает в глубокую драму, заставляющую задуматься о судьбе и месте человека в обществе.

В «Глобусе» над выпуском премьеры работал режиссер Лев Северухин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Глобус»

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