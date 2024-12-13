В новосибирском театре «Глобус» поставили комедию Николая Эрдмана «Самоубийца»

Премьерный показ спектакля, над которым работал режиссер Лев Северухин, прошел на большой сцене 12 декабря.
В театре «Глобус» состоялась премьера спектакля «Самоубийца». Комедия Николая Эрдмана, которую высоко ценили такие театральные мастера, как Станиславский и Мейерхольд, теперь заняла достойное место в репертуаре новосибирского театра. О премьере сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Произведение Эрдмана, раскрывающее историю «маленького человека», напоминает по своей структуре гоголевского «Ревизора». Она начинается с забавного анекдота, но к финалу перерастает в глубокую драму, заставляющую задуматься о судьбе и месте человека в обществе.
В «Глобусе» над выпуском премьеры работал режиссер Лев Северухин.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
16+
Фото: театр «Глобус»
Комментарии (0)