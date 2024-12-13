В новосибирском театре «Глобус» поставили комедию Николая Эрдмана «Самоубийца»

Произведение Эрдмана, раскрывающее историю «маленького человека», напоминает по своей структуре гоголевского «Ревизора». Она начинается с забавного анекдота, но к финалу перерастает в глубокую драму, заставляющую задуматься о судьбе и месте человека в обществе.

В «Глобусе» над выпуском премьеры работал режиссер Лев Северухин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Глобус»