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Искусство на рельсах: трамвай №13 оформили к юбилею новосибирского «Глобуса»

Эскиз оформления трамвая создал известный художник-граффитист Роман Есин.

mk.nso.ru

Сегодня из сквера «Тринадцатый трамвай» на свой первый маршрут вышел брендированный трамвай №13. Первый запуск трамвая к 95-летию театра «Глобус» сопровождался театрализованным перформансом с участием актеров Никиты Лебедева, Ивана Урбановича и Александры Бутаковой.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Эскиз оформления трамвая разработал художник-граффитист Роман Есин, известный своими работами на фестивалях уличного искусства по всей России. Автор использовал яркие визуальные элементы спектаклей «Глобуса». Также в композиции представлены логотип, специально разработанный к юбилейной дате, и слоган сезона 2024/2025: «Искусство в движении!».

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Театр «Глобус» в рамках 95-летия со дня основания подготовил ряд проектов. В течение сезона будут оформлены экспозиция в вагоне метрополитена и выставка под открытым небом. Также пройдут гастроли коллектива по городам России и зарубежья. Центральным событием станет праздничное мероприятие на большой сцене 4 апреля 2025 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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