Искусство на рельсах: трамвай №13 оформили к юбилею новосибирского «Глобуса»

Театр «Глобус» в рамках 95-летия со дня основания подготовил ряд проектов. В течение сезона будут оформлены экспозиция в вагоне метрополитена и выставка под открытым небом. Также пройдут гастроли коллектива по городам России и зарубежья. Центральным событием станет праздничное мероприятие на большой сцене 4 апреля 2025 года.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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