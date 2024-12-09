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Большие гастроли: новосибирский театр «Старый дом» показал спектакли зрителям Москвы и Петербурга

Постановки «Дачники» и «Котлован» собрали полные залы в столичных театрах.

Новосибирский драматический театр «Старый дом» завершил большой гастрольный тур с показами своих недавних премьер в Санкт-Петербурге и Москве, пишет пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. 

Первой «театральной точкой» в гастрольном туре стал Санкт-Петербург. На Новой сцене Александринского театра был представлен спектакль «Дачники» в постановке известного российского режиссера и художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Спектакль завоевал сердце петербуржского зрителя с первого показа, собрав полные залы и получив восторженные отзывы профессионального комьюнити.  

Продолжил гастрольный тур спектакль «Котлован» в постановке главного режиссера театра «Старый дом» Антона Федорова. Гастроли прошли в Москве на сцене Студии театрального искусства в рамках культурологического проекта «Дни Сибири» при поддержке правительства Новосибирской области и регионального министерства культуры.

За три дня спектакль был сыгран четыре раза, собрав аншлаги и долгие аплодисменты. Театральное сообщество критиков и журналистов признали спектакль «Котлован» одним из самых ярких событий в российском театральном пространстве.

Ранее спектакль «Котлован» стал участником фестиваля LOFT и Пушкинского театрального фестиваля.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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Фото: театр «Старый дом»

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