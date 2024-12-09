Большие гастроли: новосибирский театр «Старый дом» показал спектакли зрителям Москвы и Петербурга

Новосибирский драматический театр «Старый дом» завершил большой гастрольный тур с показами своих недавних премьер в Санкт-Петербурге и Москве, пишет пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Первой «театральной точкой» в гастрольном туре стал Санкт-Петербург. На Новой сцене Александринского театра был представлен спектакль «Дачники» в постановке известного российского режиссера и художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева. Спектакль завоевал сердце петербуржского зрителя с первого показа, собрав полные залы и получив восторженные отзывы профессионального комьюнити.