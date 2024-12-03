В новосибирском «Глобусе» прошел всероссийский фестиваль «Театр – PRO»

Девять спектаклей на сценах театра «Глобус» и на площадке «Лицея Технополис» р. п. Кольцово Новосибирской области посетили 1 280 человек. После показов были проведены обсуждения со зрительской аудиторией, в которых приняли участие режиссеры и артисты.

Важной составляющей всероссийского фестиваля стала образовательная программа, которая включала: лекцию «Театр для подростков: в чем специфика?», мастер-классы «Мастерство сторителлинга» и «Особенности работы над документальным спектаклем», открытый диалог «Актуальные формы коммуникации театра и подростков». Просветительные активности посетили около 300 педагогов образовательных учреждений и студентов профильных направлений подготовки высших учебных учреждений Новосибирска.