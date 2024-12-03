В новосибирском «Глобусе» прошел всероссийский фестиваль «Театр – PRO»

В этом году его афиша была главным образом обращена к зрителю-подростку.
В Новосибирске завершился IV Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO». В нем приняли участие Театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург), отмеченный престижными премиями «Золотая Маска», «Золотой софит», «Театры Петербурга – детям»; Театр сторителлинга Константина Кожевникова (Москва) – независимый театрально-образовательный проект, посвященный искусству придумывать и рассказывать истории; Театральный проект 27 (Санкт-Петербург), цель которого – вместе с молодыми авторами ставить спектакли для подростков; Творческая лаборатория «Угол» (Казань) – создатель молодежного и студенческого театра, междисциплинарных проектов на основе современной драмы; Театр «Кот Вильям» (Санкт-Петербург), в репертуаре которого интерактивные спектакли для малышей и постановки для всей семьи.
Девять спектаклей на сценах театра «Глобус» и на площадке «Лицея Технополис» р. п. Кольцово Новосибирской области посетили 1 280 человек. После показов были проведены обсуждения со зрительской аудиторией, в которых приняли участие режиссеры и артисты.
Важной составляющей всероссийского фестиваля стала образовательная программа, которая включала: лекцию «Театр для подростков: в чем специфика?», мастер-классы «Мастерство сторителлинга» и «Особенности работы над документальным спектаклем», открытый диалог «Актуальные формы коммуникации театра и подростков». Просветительные активности посетили около 300 педагогов образовательных учреждений и студентов профильных направлений подготовки высших учебных учреждений Новосибирска.
Одним из ключевых событий фестиваля стал питчинг проектов молодых режиссеров Сибирского федерального округа. Экспертным советом для защиты были отобраны восемь заявок. В итоге, победителем и обладателем денежного приза стала новосибирский режиссер Варвара Попова с беби-спектаклем «Эволюция».
Организатор – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.
Фото: mk.nso.ru
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