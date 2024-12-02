Другие 20-е: в новосибирском драматическом театре «На окраине» состоялась премьера постановки «Страсти в стиле НЭП»

В Молодежном драматическом театре «На окраине» состоялась премьера спектакля «Страсти в стиле НЭП» постановки Александра Кобеца, ставшая ярким событием юбилейного двадцатого театрального сезона. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Театр «На окраине» продолжает сотрудничество с приглашенными режиссерами. Спектакль «Страсти в стиле НЭП» создан по мотивам рассказов Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко в сценической редакции режиссера из Ростова-на-Дону Романа Родницкого. Cпецифика авторского текста подразумевает определенный способ существования актеров: артисты, задействованные в спектакле, исполняют несколько ролей, что делает их перевоплощение особенно интересным.

Жанр определен, как эксцентричный реверанс. Постановка Александра Кобеца переносит зрителей в 20-е годы, эпоху НЭП. Однако в спектакле эта эпоха рассматривается не как политическая структура, а как новое отношение к важным ценностям: любви, дружбе и верности. За лёгкостью историй и взаимоотношений между героями скрывается тонкий юмор, почти неуловимый, который обнажает свойственные человеку пороки и заставляет посмеяться над собой.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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