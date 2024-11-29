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Школьница Катя в волшебной стране: в новосибирском театре «Советский» показали премьеру спектакля «Катя и чудеса»

Это история о настоящей дружбе и добре, побеждающем зло, адресована зрителям любого возраста.

mk.nso.ru

В Новосибирском драматическом театре «Советский» состоялась премьера постановки для всей семьи «Катя и чудеса», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Режиссер Евгений Арзамасцев оживил сказочную историю школьницы Кати. Главная героиня узнает невероятную тайну и отправляется в волшебную страну, где ее ждет множество неожиданных встреч, испытаний, а самое главное – настоящая дружба и любовь. Здесь добро обязательно победит зло, а взаимовыручка и поддержка помогут в любых запутанных историях.

mk.nso.ru
mk.nso.ru
mk.nso.ru

Зрителей ждали яркие декорации и костюмы, зажигательные танцы, неожиданные повороты событий и артисты, которые с мастерством перевоплотились в сказочных героев. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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