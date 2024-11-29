Школьница Катя в волшебной стране: в новосибирском театре «Советский» показали премьеру спектакля «Катя и чудеса»

В Новосибирском драматическом театре «Советский» состоялась премьера постановки для всей семьи «Катя и чудеса», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Режиссер Евгений Арзамасцев оживил сказочную историю школьницы Кати. Главная героиня узнает невероятную тайну и отправляется в волшебную страну, где ее ждет множество неожиданных встреч, испытаний, а самое главное – настоящая дружба и любовь. Здесь добро обязательно победит зло, а взаимовыручка и поддержка помогут в любых запутанных историях.