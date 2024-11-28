В новосибирском Театре Афанасьева состоялась премьера постановки «Ветер шумит в тополях»

Герои спектакля — ветераны первой мировой войны, живущие в доме престарелых.
В Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева прошли премьерные показы спектакля «Ветер шумит в тополях» по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса. Об этом сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru
Сиблейрас — современный французский драматург и сценарист. Начинал с написания диалогов в кино, затем обратился к созданию сценариев к кинофильмам. Комедия «Ветер шумит в тополях», написанная в 2003 году, была поставлена во многих странах, в том числе и в переводе Тома Стоппарда под названием «Герои». В 2006 году пьеса среди других наград получила премию им. Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия», а ее автор был назван «Автором года».
Герои истории — ветераны первой мировой войны, живущие в доме престарелых. Последствия тяжелых ранений, болезни, одиночество сближают трех совершенно непохожих друг на друга людей, имеющих единое устремление — вырваться из однообразной, удручающей обстановки на свободу — туда, «где ветер шумит в тополях».
Обсуждение плана побега представляет собой блистательные диалоги очаровательных наивных и мечтательных чудаков: невероятно смешные, остроумные, эксцентричные и глубоко философские.
Эпиграфом к спектаклю стали слова Вуди Аллена: «Единственная разница между трагедией и комедией состоит в том, что в комедии люди находят способ справиться с трагедией. Конечно, юмор не может быть ответом на все жизненные проблемы, но он служит чем-то вроде лейкопластыря. Это уж точно лучше, чем все время ходить разбитым».
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
Фото: Евгений Никитенко
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