В новосибирском Театре Афанасьева состоялась премьера постановки «Ветер шумит в тополях»

В Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева прошли премьерные показы спектакля «Ветер шумит в тополях» по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса. Об этом сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru

Сиблейрас — современный французский драматург и сценарист. Начинал с написания диалогов в кино, затем обратился к созданию сценариев к кинофильмам. Комедия «Ветер шумит в тополях», написанная в 2003 году, была поставлена во многих странах, в том числе и в переводе Тома Стоппарда под названием «Герои». В 2006 году пьеса среди других наград получила премию им. Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия», а ее автор был назван «Автором года».