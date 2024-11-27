Фестиваль «Театр – PRO» стартовал в Новосибирской области

На открытии фестиваля Санкт-Петербургский театр Karlsson Haus показал зрителям спектакль «Русалочка».
Молодежные и негосударственные творческие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани представят свои постановки в театре «Глобус» на фестивале «Театр – PRO» в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
На открытии фестиваля был представлен спектакль «Русалочка» Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus, постановки которого были отмечены престижными театральными премиями, среди которых Российская национальная театральная премия «Золотая Маска», высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит», «Театры Петербурга – детям». Гостей фестиваля поприветствовала заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.
«Это значимый творческий проект для Новосибирской области. Его особенность в ориентации на подростковую зрительскую аудиторию. Современные авторы – драматурги, режиссеры, художники – создают на сцене пространство доверия и свободы, где подросток может узнать себя, свои проблемы, отношения с социумом, родителями, сверстниками. Камерная атмосфера позволяет доверительно говорить со зрителями на самые сложные темы», – отметила она.
В фестивале «Театр – PRO» примут участие пять театральных коллективов из разных городов России, выбранных экспертным советом. Санкт-Петербург представят Театр Karlsson Haus, Театральный проект 27 и Театр «Кот Вильям», Москву – Театр сторителлинга Константина Кожевникова, Казань – Творческая лаборатория «Угол». После показов спектаклей режиссеры и театроведы проведут открытые обсуждения.
В программу фестиваля традиционно включена образовательная программа: лекция «Театр для подростков: в чем специфика?», мастер-классы по сторителлингу и работе над документальным спектаклем, открытый диалог «Актуальные формы коммуникации театра и подростков» для студентов профильных направлений подготовки высших учебных учреждений Новосибирска. Также пройдет питчинг проектов молодых режиссеров Сибирского федерального округа, по итогам которого победитель получит возможность воплотить свою идею в жизнь.
Фестиваль проходит на площадке Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и продлится до 29 ноября. Один из спектаклей состоится в р. п. Кольцово Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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