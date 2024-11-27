Фестиваль «Театр – PRO» стартовал в Новосибирской области

Молодежные и негосударственные творческие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани представят свои постановки в театре «Глобус» на фестивале «Театр – PRO» в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

На открытии фестиваля был представлен спектакль «Русалочка» Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus, постановки которого были отмечены престижными театральными премиями, среди которых Российская национальная театральная премия «Золотая Маска», высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит», «Театры Петербурга – детям». Гостей фестиваля поприветствовала заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.

«Это значимый творческий проект для Новосибирской области. Его особенность в ориентации на подростковую зрительскую аудиторию. Современные авторы – драматурги, режиссеры, художники – создают на сцене пространство доверия и свободы, где подросток может узнать себя, свои проблемы, отношения с социумом, родителями, сверстниками. Камерная атмосфера позволяет доверительно говорить со зрителями на самые сложные темы», – отметила она.