Новосибирский театр «Глобус» вернулся с московских гастролей в рамках фестиваля «Школьная классика»

Какие постановки привез наш театр для столичной публики?
23 и 24 ноября Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» представил спектакли на VII Всероссийском театральном фестивале «Школьная классика» в Москве. Гастроли состоялись при поддержке министерства культуры Новосибирской области.
В фестивальную программу вошли комедия «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова в постановке Ирины Керученко и спектакль для детей «Поллианна» по бестселлеру Элинор Портер в режиссуре Анны Трифоновой, показанные на сценах Культурного центра ЗИЛ и театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Работы новосибирского «Глобуса» были тепло встречены публикой. Любители классики приняли участие в обсуждениях, где делились своими впечатлениями и задавали вопросы артистам.
Всероссийский фестиваль «Школьная классика» проводится с октября 2024 года по апрель 2025 года. В нем принимают участие двадцать четыре репертуарных театра из городов России и стран СНГ. На двадцати центральных площадках Москвы и Санкт-Петербурга будет представлено более ста спектаклей.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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