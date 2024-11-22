Дикая природа и любовь: новосибирский театр «Глобус» показал премьеру спектакля «Олеся»

Историю любви в «Глобусе» воплощает в сценическую жизнь режиссёр Сергей Захарин – главный режиссер Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва, актер и режиссер московского Театра-Сцены «Мельников», режиссер по пластике, сотрудничающий с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. Он стремился подчеркнуть не только драматизм сюжета, но и пластическую выразительность спектакля с акцентом на язык тела, с помощью которого можно сказать больше, чем словом.