Дикая природа и любовь: новосибирский театр «Глобус» показал премьеру спектакля «Олеся»

В новом спектакле особую роль играет пластика, язык тела, способный сказать больше, чем слова.
На малой сцене театра «Глобус» прошел премьерный показ драмы «Олеся» по повести Александра Куприна, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Главная тема постановки – трагическая любовь городского барина Ивана Тимофеевича и молодой девушки Олеси, считавшейся ведьмой и живущей в одинокой избушке на болоте в чаще леса со своей бабкой Мануйлихой.
Историю любви в «Глобусе» воплощает в сценическую жизнь режиссёр Сергей Захарин – главный режиссер Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва, актер и режиссер московского Театра-Сцены «Мельников», режиссер по пластике, сотрудничающий с театрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. Он стремился подчеркнуть не только драматизм сюжета, но и пластическую выразительность спектакля с акцентом на язык тела, с помощью которого можно сказать больше, чем словом.
Олеся в интерпретации режиссёра становится символом свободы, чистоты и единения с природой. Само окружение героини – дикая природа среднерусских лесов – играет в спектакле роль полноценного персонажа, напоминая зрителям о забытой связи человека с его корнями.
Официальное сообщение пресс-службы сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: театр «Глобус
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