Все — на сцену: в Новосибирской области проходит режиссерский интенсив для любительских театров

На три дня Новосибирский государственный областной Дом народного творчества станет площадкой для творческой лаборатории «Режиссерский интенсив. Особенности художественно-производственного процесса в детском театре». Педагогом выступит Александр Фёдоров, основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера (Москва). Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Александр Фёдоров, который много лет преподает в двух престижных театральных вузах страны ГИТИСе и ВГИКе, поделится с режиссерами, руководителями детских любительских и школьных театров Новосибирской области своими авторскими методиками, проведет тренинги и разбор спектаклей.

Практическая работа с участниками творческой лаборатории включает семинар «Детский театр. Режиссура и создание спектакля», семинары-практикумы «Постановочный процесс в любительских и школьных театрах» и «Театральная педагогика. От задач к результатам. Современные технологии работы с детьми».

В рамках творческой лаборатории состоятся также встречи театральных режиссеров нашего региона с директором Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяной Санниковой и заведующим Фестивальным центром Ильей Томиловым. Гости расскажут о реализации фестивального проекта детских и школьных театров «Моя игра» в Пермском крае.

Самодеятельные театральные коллективы из города Бердска представят свой опыт и методики преподавания дисциплин в любительских и школьных театрах на примере студии популярной музыки «Конус» Дворца культуры «Родина» и Бердского музыкального театра юного актера «Первая роль» Бердской детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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