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Умилительная премьера для всей семьи: Новосибирский театр кукол представил нетривиальную интерпретацию сказки о трех поросятах

Каждый герой из троицы обладает своим характером: серьезный и трудолюбивый Наф-Наф, озорной Ниф-Ниф и ленивый Нуф-Нуф.

mk.nso.ru

В Новосибирском областном театре кукол состоялся премьерный показ спектакля «Три поросенка», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Яркая и необычная интерпретация знаменитой сказки о трёх поросятах, которые строили свои домики и не думали о волке. Создатели спектакля – режиссёр Ольга Гущина и художник Сергей Перепёлкин – постарались сделать знакомую сказку весёлой, яркой и местами неожиданной.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

На сцене перед зрителями вырастают домики, оживают куклы и начинается захватывающая история. Каждый из поросят предстаёт со своим характером: серьезный и трудолюбивый Наф-Наф, озорной Ниф-Ниф и ленивый Нуф-Нуф.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Спектакль получился музыкальным и динамичным. Зрителей ждут погони, яркие сцены и запоминающиеся персонажи. «Три поросенка» — это не только веселая сказка, но и повод задуматься о том, как важно трудолюбие, ответственность и поддержка друг друга.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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