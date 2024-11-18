Умилительная премьера для всей семьи: Новосибирский театр кукол представил нетривиальную интерпретацию сказки о трех поросятах

Спектакль получился музыкальным и динамичным. Зрителей ждут погони, яркие сцены и запоминающиеся персонажи. «Три поросенка» — это не только веселая сказка, но и повод задуматься о том, как важно трудолюбие, ответственность и поддержка друг друга.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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