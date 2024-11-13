В Новосибирске стартовал фестиваль камерных спектаклей «Малая форма»

Фестиваль открылся моноспектаклем Павла Полякова «Контрабас» по мотивам пьесы Патрика Зюскинда.
В Камерном зале филармонии состоялось открытие I Всероссийского фестиваля камерных спектаклей «Малая форма». Фестиваль будет проходить до 22 ноября в «Первом театре».
Свои проекты на фестивале представят участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Лысьвы и других городов. В программе десять моноспектаклей и постановок, в которых занято не более трёх человек: драматические, речевые, пластические, музыкальные, кукольные и эстрадные.
Фестиваль был открыт показом моноспектакля Павла Полякова «Контрабас» по мотивам пьесы Патрика Зюскинда. Также уже состоялся показ спектакля «Раскольников. Между Тьмой и Светом», поставленного по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Зрители также увидят ещё несколько разных постановок: «Манолито Очкарик», «Исповедь дурака», «Дневник Фокса Микки», «Варшавская мелодия», «Роман, которого не было, или Мистификация Серебряного века», «Шанель», «Сказка о Золотом петушке», «Война завтра не закончится» и «Один в океане».
Фестиваль даёт возможность новосибирцам познакомиться с театральным опытом других российских городов, а актёрам и режиссёрам реализовать свой творческий потенциал.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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