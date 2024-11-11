«Мертвые души», «Бесы» и сибирский характер. Как прошел День Сибирь в Москве?

Специально для единственного московского показа спектакля «Бесы» выехала полная актерская труппа театра «Красный факел», были созданы новые декорации.
Новосибирская область представила культурную программу в Москве. В Государственном Театре Наций прошел показ знакового спектакля театра «Красный факел».
О культурном потенциале Новосибирской области на презентации рассказала руководитель регионального министерства Юлия Шуклина. «Отличительные черты сибирского характера – решительность, уверенность в будущем и непоколебимая вера в самые смелые и амбициозные идеи. Это со временем и сформировало определенный облик наших территорий – культурных, умных, открытых и гостеприимных людей, места, где рождаются масштабные творческие проекты и никогда не забывают о традициях и великом наследии. Мы определяем для себя три основных составляющих сибирский культурного кода – человек, наука и искусство. В Сибири культура становится синтезом колоссального количества разнонациональных традиций, подкрепленных научными достижениями. Это позволяет нам создавать адресный культурный продукт, востребованный не только в Новосибирской области, но и далеко за её пределами», – рассказала министр культуры Новосибирской области.
Юлия Шуклина также подчеркнула значимость вклада сибирских творческих школ в развитие культуры страны: «Балетная, музейная, художественная, музыкальная школы Сибири уже стали мировым явлением. Крепкая образовательная база позволяет задавать тот уровень культурного продукта, который имеет успех на крупнейших сценах и культурных площадках страны».
Новосибирский «Красный факел» не только впервые представил в столице спектакли художественного руководителя Андрея Прикотенко, признанные визитной карточкой крупнейшего драматического театра региона, но и впервые стал амбассадором Дня Сибири в Москве. «Бесы» и «Мертвые души», билеты на которые были раскуплены буквально за несколько часов, собрали аншлаговые залы и были тепло приняты столичной публикой. Специально для единственного московского показа спектакля «Бесы» выехала полная актерская труппа театра, были созданы новые декорации.
«Сегодня мы представляем новый вектор развития театра, который сохраняет и переосмысляет важнейшие театральные традиции, опираясь на лучшие образцы мировой литературы, формирует классический репертуар, востребованный и созвучный современному зрителю», - рассказала министр культуры Новосибирской области.
Юлия Шуклина также отметила, что празднование Дня Сибири является частью масштабной программы по представлению культуры Новосибирской области в других регионах и за рубежом и станет ежегодным событием для жителей столицы. Музейные, театральные и музыкальные коллективы смогут в дальнейшем присоединиться к этому событию и представить свои программы на московских площадках.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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