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Театр

«Мертвые души», «Бесы» и сибирский характер. Как прошел День Сибирь в Москве?

Специально для единственного московского показа спектакля «Бесы» выехала полная актерская труппа театра «Красный факел», были созданы новые декорации.

mk.nso.ru

Новосибирская область представила культурную программу в Москве. В Государственном Театре Наций прошел показ знакового спектакля театра «Красный факел».

О культурном потенциале Новосибирской области на презентации рассказала руководитель регионального министерства Юлия Шуклина. «Отличительные черты сибирского характера – решительность, уверенность в будущем и непоколебимая вера в самые смелые и амбициозные идеи. Это со временем и сформировало определенный облик наших территорий – культурных, умных, открытых и гостеприимных людей, места, где рождаются масштабные творческие проекты и никогда не забывают о традициях и великом наследии. Мы определяем для себя три основных составляющих сибирский культурного кода – человек, наука и искусство. В Сибири культура становится синтезом колоссального количества разнонациональных традиций, подкрепленных научными достижениями. Это позволяет нам создавать адресный культурный продукт, востребованный не только в Новосибирской области, но и далеко за её пределами», – рассказала министр культуры Новосибирской области.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Юлия Шуклина также подчеркнула значимость вклада сибирских творческих школ в развитие культуры страны: «Балетная, музейная, художественная, музыкальная школы Сибири уже стали мировым явлением. Крепкая образовательная база позволяет задавать тот уровень культурного продукта, который имеет успех на крупнейших сценах и культурных площадках страны».

Новосибирский «Красный факел» не только впервые представил в столице спектакли художественного руководителя Андрея Прикотенко, признанные визитной карточкой крупнейшего драматического театра региона, но и впервые стал амбассадором Дня Сибири в Москве. «Бесы» и «Мертвые души», билеты на которые были раскуплены буквально за несколько часов, собрали аншлаговые залы и были тепло приняты столичной публикой. Специально для единственного московского показа спектакля «Бесы» выехала полная актерская труппа театра,  были созданы новые декорации.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

«Сегодня мы представляем новый вектор развития театра, который сохраняет и переосмысляет важнейшие театральные традиции, опираясь на лучшие образцы мировой литературы, формирует классический репертуар, востребованный и созвучный современному зрителю», - рассказала министр культуры Новосибирской области.

Юлия Шуклина также отметила, что празднование Дня Сибири является частью масштабной программы по представлению культуры Новосибирской области в других регионах и за рубежом и станет ежегодным событием для жителей столицы. Музейные, театральные и музыкальные коллективы смогут в дальнейшем присоединиться к этому событию и представить свои программы на московских площадках.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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