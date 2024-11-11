«Мертвые души», «Бесы» и сибирский характер. Как прошел День Сибирь в Москве?

Юлия Шуклина также подчеркнула значимость вклада сибирских творческих школ в развитие культуры страны: «Балетная, музейная, художественная, музыкальная школы Сибири уже стали мировым явлением. Крепкая образовательная база позволяет задавать тот уровень культурного продукта, который имеет успех на крупнейших сценах и культурных площадках страны».

Новосибирский «Красный факел» не только впервые представил в столице спектакли художественного руководителя Андрея Прикотенко, признанные визитной карточкой крупнейшего драматического театра региона, но и впервые стал амбассадором Дня Сибири в Москве. «Бесы» и «Мертвые души», билеты на которые были раскуплены буквально за несколько часов, собрали аншлаговые залы и были тепло приняты столичной публикой. Специально для единственного московского показа спектакля «Бесы» выехала полная актерская труппа театра, были созданы новые декорации.